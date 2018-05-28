Два «перевёртыша» в Петербурге: ДТП на Просвещения попало на видео

Аварии, в которых автомобили переворачиваются, происходят не очень часто, далеко не каждый день. Однако сегодня, 28 мая, в Санкт-Петербурге случилось сразу два таких ДТП. В обоих случаях фигурируют не самые популярные в нашем городе машины – «Лады»

Утром на оживлённом перекрёстке проспектов Энгельса и Просвещения кувырок совершил «Ларгус», рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Не особо быстро ехал, примерно 50 – 60, просто он цепанул машину, его развернуло, и в скольжении боком колёсами за трамвайные пути зацепился и перевернулся», – объясняет в комментариях к посту очевидец Фёдор.

Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор очевидца (смотрите с 30-й секунды).

Днём на Октябрьской набережной «Лада» 15-й модели «пропустила пешехода с переворотом», сообщают в той же группе.

Судя по всему, аварии обошлись без серьёзных травм. Обстоятельства выясняются.