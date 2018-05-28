Путин слетает в Австрию

Владимир Путин посетит Австрию с рабочим визитом, сообщает 28 мая пресс-служба Кремля.

Сообщается, что 5 июня пройдут переговоры президента РФ с федеральным президентом Австрийской Республики Александром ван дер Белленом и федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем. Лидеры стран обсудят состояние и перспективы российско-австрийских отношений в различных сферах, а также обменяются мнениями по ключевым темам международной повестки дня.

"На встрече президента России с представителями деловых кругов двух стран будут затронуты вопросы взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с акцентом на отмечаемое в этом году 50-летие со времени начала реализации масштабного энергетического проекта – поставок природного газа из СССР в Европу", – добавлено в сообщении.

Напомним, что Австрия оказалась в числе стран, которые не поддержали высылку российских дипломатов после инцидента в Солсбери, где якобы отравили Сергея и Юлию Скрипаль. А накануне канцлер Австрии пожаловался на ненадёжность США, он считает, что Европа должна все меньше полагаться на Вашингтон. Об этом политик заявил в интервью газете The Financial Times. «США становятся все более и более ненадежными для нас. Самое важное — Европа должна оставаться единой», — заявил он.