ЗСД ставит рекорды и готовится к увеличению трафика

Рекорд в 327 тысяч транзакций за одни сутки зарегистрирован на Западном скоростном диаметре в Петербурге в минувшую пятницу, 25 мая.

Как сообщил «Фонтанке» 28 мая генеральный директор ООО «Магистраль Северной столицы» (МСС) Алексей Бнатов, предыдущая верхняя планка в 312 тысяч продержалась всего неделю. На сегодняшний день ЗСД генерирует самый большой трафик среди всех платных дорог России и уступает только бесплатной московской кольцевой автодороге.

80 млн поездок совершено по ЗДС с начала эксплуатации, а количество пользователей увеличилось на 100% после запуска центрального участка магистрали.

МСС прогнозирует дальнейшее увеличение трафика с вводом трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург». По словам Бнатова, оператор уже сейчас готовится к этому событию.

Ранее компания сообщила, что владельцы транспондеров получат дополнительные скидки при проезде по ЗСД.