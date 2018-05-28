ЗСД ставит рекорды и готовится к увеличению трафика
Рекорд в 327 тысяч транзакций за одни сутки зарегистрирован на Западном скоростном диаметре в Петербурге в минувшую пятницу, 25 мая.
Как сообщил «Фонтанке» 28 мая генеральный директор ООО «Магистраль Северной столицы» (МСС) Алексей Бнатов, предыдущая верхняя планка в 312 тысяч продержалась всего неделю. На сегодняшний день ЗСД генерирует самый большой трафик среди всех платных дорог России и уступает только бесплатной московской кольцевой автодороге.
80 млн поездок совершено по ЗДС с начала эксплуатации, а количество пользователей увеличилось на 100% после запуска центрального участка магистрали.
МСС прогнозирует дальнейшее увеличение трафика с вводом трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург». По словам Бнатова, оператор уже сейчас готовится к этому событию.
Ранее компания сообщила, что владельцы транспондеров получат дополнительные скидки при проезде по ЗСД.
Справка:
ЗСД – первая в России платная внутригородская магистраль скоростного движения. Она связывает кольцевую автодорогу на севере и юге города и обеспечивает выход на трассу «Скандинавия». Центральный участок от набережной Екатерингофки по западной оконечности Васильевского острова до правого берега Большой Невки открыли последним, это произошло 4 декабря 2016 года.
Строительством занималась компания «Магистраль Северной столицы», принадлежащая «ВТБ Капиталу» и Газпромбанку, по соглашению с правительственным ОАО «ЗСД» и Смольным. Стоимость магистрали составляет 212,7 млрд рублей. 50,7 млрд рублей выделены из федерального бюджета, 54,1 млрд рублей – средства городского бюджета, внебюджетное финансирование составило 107,9 млрд рублей. По условиям концессионного соглашения, «Магистраль Северной столицы» будет эксплуатировать ЗСД и взимать плату за проезд до 2042 года. До 2019 года город обязан возмещать компании недополученную выручку, если она будет меньше указанной в договоре. В 2017 году Смольный выплатит концессионеру 5,2 млрд рублей, в 2018 году - 3,1 миллиарда рублей.