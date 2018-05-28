Десять ярких событий начала лета в Пушкине

Дачные сезоны» для детей, хип-хоп для подростков, классика, эстрадные шоу, «Старкон» и Royal Auto Show – для всех. Жителей Царскосельских холмов ждет увлекательное начало лета.

На юге Петербурга активно возводят жилые кварталы, строят дороги и развязки, развивают инфраструктуру. Визитной карточкой этих районов стали симпатичные малоэтажные «Образцовые кварталы». Строятся они в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в рамках проекта «На Царскосельских холмах».

В «Образцовых кварталах» уже построен первый детский сад. В будущем в них появится самодостаточная среда с магазинами и аптеками. Однако уже сегодня жители могут пользоваться инфраструктурой Пушкина, расположенного в 5 минутах езды.

Пушкин славится не только красотой дворцово-парковых ансамблей. В нем расположено множество культурно-развлекательных и спортивных учреждений. Какие же события в начале лета могут заинтересовать новоселов Царскосельских холмов?

Для самых маленьких жителей музей-заповедник «Царское Село» этим летом вновь проведет «Дачные сезоны». С 6 июня центр «Белая башня» в Александровском парке превратится в летнюю дачу. Три раза в неделю ребята от 6 до 16 лет смогут проводить на ней целый день. Во время прогулок в парках Царского Села – Александровском и Екатерининском – дети будут изучать историю и культуру. Организаторы подготовили массу программ по интересам (6+).

Для ребят постарше мероприятия проводит дом молодежи «Царскосельский». Вечером 9 июня пространство за зданием на Магазейной улице будет отдано участникам и зрителям хип-хоп джема BeatRate (12+). А 13 июня пройдет открытый театральный мастер-класс «Я здесь и сейчас. Part 2» (12+). На нем молодых людей обучат искусству речи, пластики и актерскому мастерству. Нужно только предварительно записаться по телефону.

Подарком для любителей юмора станет юбилейный бенефис Елены Степаненко под названием «Веселая и красивая» (12+). Он пройдет 7 июня в большом зале дома молодежи «Царскосельский».

Фото предоставлено ООО «Терминал-Ресурс»

9 июня в «Кочубей-центре» организуют концерт романтического французского шансона Monamour (12+). Пианист Игорь Смирнов исполнит мелодии из репертуара Эдит Пиаф, Далиды, Мирей Матье, Шарля Азнавура, оркестров Каравелли, Поля Мориа. На концерт требуется регистрация.

В павильоне «Зал на острову» музея-заповедника «Царское Cело» в начале июня пройдут два вечера вокальной музыки. 3 июня выступят тенор Сергей Муравьев и пианист Павел Товпич (6+). 10 июня, в концерте Belle Époque, – меццо-сопрано Галина Сидоренко и пианист Станислав Соловьев (6+). Павильон находится на острове Большого пруда. С середины XVIII века его используют для концертов и отдыха.

Если вы любите классическую музыку, обратите внимание еще на одно мероприятие от ГМЗ «Царское Село». 16 июня в роскошном Тронном зале Екатерининского дворца состоится концерт, приуроченный к 100-летию образования музея-заповедника (6+). Зрители услышат редкий инструмент – бандонеон, ручную гармонику, прославленную аргентинским танго. Вдобавок играть на нем будет мировая звезда Джанни Иорио. В 2009 году журнал Cuaderno de jazz назвал музыканта одним из трех величайших бандонеонистов планеты. Дуэт бандонеону составит саксофон еще одного итальянца – Федерико Мондельчи.

Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» под управлением Василия Синайского. В программе: шедевры киномузыки, увертюра-фантазия Чайковского «Ромео и Джульетта», «Итальянская симфония» Мендельсона и сочинения Джанни Иорио.

Жители Царскосельских холмов привыкли к тому, что интересные мероприятия и выставки регулярно проводит и конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Да него от «Образцовых кварталов» можно добраться пешком. Самыми заметными событиями начала лета станут Royal Auto Show и «Старкон».

С 9 по 12 июня на Royal Auto Show (0+) будут собраны новинки автоиндустрии и американские маслкары из 1970-х, эксклюзивные суперкары и кастомные мотоциклы. Кроме того, посетителей ждут экстремальные программы, конкурс «Мисс Royal Auto Show», дрифт и стандрайдинг.

«Старкон» (12+) – крупнейший в СНГ ежегодный фестиваль фантастики, кино и науки. Он пройдет 10-11 июня. Фестиваль включит семь зон. В научной – представят перспективные технологии и космическую технику, а также будут читать лекции и научно-популярные доклады о космонавтике, робототехнике, астрономии, кибернетике. В выставочной – установят фантастические декорации по мотивам фильмов, сериалов, комиксов и видеоигр и организуют квесты. На сцене пройдет традиционный конкурс косплея. Наконец, посетителей ждут новинки видеоигр, арт-зона, кино и магазины. В прошлом году «Старкон» посетили более 60 тысяч поклонников научной фантастики, а также космонавты, ученые, известные писатели и популярные блогеры.

Мы постарались рассказать о самых ярких мероприятиях на любой возраст и вкус близ Царскосельских холмов. Встречайте лето весело, увлекательно и радостно!

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