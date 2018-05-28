В "Уфе" уже называют сменщика Сергею Семаку

Пресса 28 мая уже называет сменщика Сергея Семака на посту главного тренера ФК "Уфа".

По данным "СЭ", им станет Сергей Томаров. Пока действующий главный тренер "Уфы" Семак уже завтра может официально возглавить ФК "Зенит".

Томаров с 2011 года входит в тренерский штаб башкирского клуба.

Напомним, накануне различные фанатские паблики в соцсети "ВКонтакте" сообщали о том, что им уже известно имя нового главного тренера "Зенита", и во вторник, 29 мая, во второй половине дня на базе команды в Удельном парке болельщиков пригласили устроить ему «бодрую фанатскую встречу».

Напомним, Сергей Семак выступал в качестве игрока за «Зенит» с 2010-го по 2013 год,а когда завершил карьеру профессионального игрока – вошел в тренерский штаб петербургского «Зенита» в качестве помощника Лучано Спаллетти. Впоследствии Семак был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита» после увольнения Лучано Спаллетти. Затем уступил место Андре Виллаш-Боашу, оставшись в его штабе. В сентябре – октябре 2015 руководил «Зенитом» в шести матчах чемпионата России в связи с дисквалификацией Виллаш-Боаша. После ухода португальского специалиста продолжил работу в тренерском штабе Мирчи Луческу. Возглавляемая им "Уфа" завершила чемпионат России-2017/2018 в шаге от "Зенита" – на шестой строчке турнирной таблицы. "Зенит" расположился на пятой, после чего расстался с главным тренером команды Роберто Манчини. Семак