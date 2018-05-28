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28.05.2018 15:35

ФАС отстояла свои три буквы

Федеральная антимонопольная служба обязала разработчика программного обеспечения сменить название. Госорган напомнил о собственной монополии на аббревиатуру ФАС.

Как рассказали в пресс-службе петербургского управления ведомства 28 мая, в отношении компании «ФАС-Онлайн» вынесено предписание, ведь по закону при наименовании юридических лиц нельзя использовать названия госорганов.

Хоть организация расшифровывала собственную аббревиатуру как «Федеральная Автоматизированная Система — ОНЛАЙН», но специализировалась она на помощи при подаче жалоб в ФАС. При этом компания не имела официальной связи с госорганом.

«Комиссия посчитала, что ответчик умышленно преследовал недобросовестные цели и вводил в заблуждение потребителей, которые могли посчитать, что компания является подведомственной организацией ведомства», — объяснили в УФАС.

Заимствование аббревиатуры посчитали нарушением закона о конкуренции. Компании выдали предписание о смене названия, из него должны исчезнуть три известных буквы.


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