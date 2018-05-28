СМИ: Муфтият отлучил главу Ингушетии от мусульманской общины
Муфтият Ингушетии отлучил главу республики Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины.
Как передает 28 мая портал «Кавказ.Реалии», в решении говорится, что мусульманам рекомендовано не участвовать в свадебных, погребальных и других мероприятиях, связанных с Евкуровым. Причиной для таких мер послужила дискриминация, практикуемая чиновником в отношении духовенства Ингушетии.
«Практика отлучения от общества придумана не нами, – заявил журналистам помощник муфтия Ингушетии Мухаммад Хаштыров. – Это практикуется по всему миру еще с древнейших времен. Когда люди хотели оказать меры воздействия на человека, они отлучали его от общества. Для здорового человека с нормальной психикой это является сильнейшим ударом».
В администрации главы Ингушетии отказались от комментариев.
Справка:
В феврале 2018 года, по данным СМИ, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров потребовал контролировать проповеди в мечетях республики с помощью камер видеонаблюдения, чтобы не допустить «политизации проповеднической деятельности». Муфтият назвал это решение попыткой не допустить критики в адрес чиновников и пригрозил Евкурову шариатским судом.
В марте 2016 года руководитель субъекта Федерации объявлял о роспуске муфтията Ингушетии, после чего Верховный суд республики приступил к рассмотрению иска Минюста о ликвидации Духовного центра мусульман. В сентябре 2017 года стало известно, что Минюст заключил мировое соглашение с муфтиятом в связи с устранением нарушений.