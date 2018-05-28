«Беговая» и «Новокрестовская» приняли уже более 55 тысяч пассажиров

Более 55 тысяч пассажиров воспользовались новыми станциями метро Петербурга «Новокрестовская» и «Беговая» за первые два дня их работы – 26 и 27 мая. При этом суточный объём пассажирских перевозок на первый период эксплуатации предположительно составит 761 тысячу пассажиров, говорят в подземке.

На предприятии напоминают: с пуском «Новокрестовской» и «Беговой» эксплуатационная длина линий метрополитена увеличилась более чем на 5 километров. Пропускная способность участка – 29 пар поездов в час.

Станция «Новокрестовская» спроектирована с учетом максимальных пассажиропотоков – 30 тысяч пассажиров в час на вход или выход с учётом работы стадиона «Санкт-Петербург». Аналогов ей в России не существует. Это вторая в Северной столице станция, оборудованная траволаторами, причем отечественного производства.

Станция «Беговая» имеет четыре яруса, соединенных между собой траволаторами, эскалаторами, служебными лестницами и лифтами для маломобильных групп населения. Она расположена неподалёку от парка 300-летия.

Ранее сообщалось, что на открытой вечером 26 мая «Беговой» в первый же час работы образовалась толпа из желающих увидеть новый вестибюль. На «Новокрестовской» такого ажиотажа не было — видимо, в связи с тем, что 13 мая ее уже показывали горожанам.