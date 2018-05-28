За пять дней бензин в России подорожал на 76 - 79 копеек

В России продолжают расти цены на топливо. Всего за пять дней, с 21 по 25 мая, литр бензина Аи-92 подорожал на 76 копеек, Аи-95 – на 79 копеек, сообщает 28 мая «ФедералПресс» со ссылкой на Thomson Reuters Kortes.

Рекордное увеличение цен зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе: на 1,36 рубля за литр Аи-92 (до 41,34 рубля) и на 1,2 рубля за Аи-95 (до 44,03 рубля).

В Петербурге, как уже писала «Фонтанка», стоимость топлива тоже растёт рекордными темпами – почти на 4% за последние два месяца.

Напомним, правительство России поручило Минфину вместе с Минэнерго и ФАС разработать законопроекты, предусматривающие снижение ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо. Вице-премьер России Дмитрий Козак на днях заявил, что это произойдёт не позднее 1 июля 2018 года.