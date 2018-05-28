Еще
16:24 28.05.2018
Пришлите свою новость!
16:04
В Пушкине обиженный «Хаммер» пытался раздавить легковушку
16:00
Путин слетает в Австрию
15:58
ЗСД ставит рекорды и готовится к увеличению трафика
15:40
В "Уфе" уже называют сменщика Сергею Семаку
15:35
ФАС отстояла свои три буквы
15:31
«Дэдпул» отбросил в прокате «Хана Соло» с «Черновиком»
15:26
За пять дней бензин в России подорожал на 76 - 79 копеек
15:22
СМИ: Муфтият отлучил главу Ингушетии от мусульманской общины
15:16
«Беговая» и «Новокрестовская» приняли уже более 55 тысяч пассажиров
15:12
За взятки осуждены петербургские гаишники, их ждут колонии
15:09
Летчика, погибшего при защите Ленинграда, похоронят у Экспофорума
14:57
Начальник МЧС по Кемеровской области был в «Зимней вишне» лишь раз — зашел за чебуреками
14:54
На Лётчика Пилютова полыхала лоджия многоэтажного дома
14:46
ЕС запретит ватные палочки и соломинки для коктейлей
14:40
Неслышащие петербургские спортсмены завоевали 11 медалей в спортивном ориентировании
14:39
Путин временно назначил главой Якутии Айсена Николаева
14:30
На Туристской погибла выпавшая из окна школьница
14:26
В «Культурный выходной» более 2500 человек пришли в Михайловский замок
14:19
Президент Италии предложил возглавить правительство Карло Коттарелли
14:15
После Дня города из центра вывезли больше 14 КамАЗов мусора
14:08
Тереза Мэй постеснялась встречаться с Дональдом Трампом на глазах жителей Лондона
14:03
«Бомба» в коробке стоила посетителю «Пятерочки» года жизни под присмотром
13:55
Новгородского должника предал собственный кот
13:39
Путин отставил Печеного от Магаданской области
13:33
Финн лишился яиц на российской границе
13:19
Глава РФПЛ: «Зенит» превзошел по посещаемости все ведущие лиги Европы
13:15
Паромный оператор Балтики Linda Line признан банкротом
13:11
Бастрыкин на съезде омбудсменов: Теракт в Ленинграде был совершен при помощи «Инстаграма»
13:07
Госдума России потратит 7 млн на «исследование иностранного регулирования мессенджеров»
13:01
БГ, Курехин и Цой «снялись» в клипе Вячеслава Бутусова ко Дню города
12:56
Глава Якутии ушел в отставку в результате «осознанного решения»
12:52
Минздрав предложил повысить акциз на алкоголь и сигареты
12:42
Воробьев решил переизбраться губернатором Подмосковья
12:36
Защита Lamborghini от турецкого внимания попала на видео
12:30
Втрое за год выросли расходы среднего бизнеса РФ, связанные с утечкой информации
12:24
Смертельное ДТП на М-10: минивэн разбился о стоящую фуру
12:11
Ким Чен Ын перед встречей с Трампом отправил в Пекин «дворецкого»
12:02
Лишивший таможенников 17 млн бизнесмен в Петербурге отделался условным сроком
11:57
Слоны получили спецприз петербургского фестиваля циркового искусства
11:52
Пожары в Петербурге: массовый на платной стоянке и полыхающая хлебовозка
11:40
Жирков: Нового контракта с "Зенитом" нет
11:38
Трамвай сошел с рельсов на Петроградской стороне и затянул под себя «Тойоту»
11:24
В Москве приземлился самолёт с отломившимся шасси
11:13
Финны верят в рост экономики
11:09
После ПМЭФ Полтавченко ушел в отпуск
11:03
Андрей Мушкарёв уволен с поста главы комитета по туризму
11:01
Петербуржцу дали условно за аферу с НДС на 252 млн и тут же амнистировали
10:59
На Кубе эвакуируют население из-за шторма «Альберто»
10:42
Из-за торговли людьми Финляндии не хватает сборщиков ягод
10:34
Герой Труда осуждена за аферу с миллионами банка «Советский»
10:30
СМИ: Правительство хочет повысить НДС до 20 процентов
10:18
Выстрел из пневматики ранил подростка в центре Петербурга
10:13
Канцлер Австрии пожаловался на ненадёжность США
09:59
В Якутии с фабрики АЛРОСА из-за пожара эвакуировали 550 человек
09:55
Разыскиваемого за религиозный экстремизм задержали в Петербурге
09:36
Авария перегородила набережную Фонтанки
09:34
Владельцы транспондеров получат дополнительные скидки на ЗСД
09:18
Страховщика сотрудников МВД лишили лицензии
09:11
В Пушкине нашли немецкие гранаты и винтовку Мосина
09:07
СМИ: Попавшая под санкции En+ попросила повысить тарифы для населения
08:47
В Крестовке нашли утопленника с разбитым лицом
08:41
СМИ: Миллиардер Борис Минц переехал с семьей в Лондон
08:32
На Жака Дюкло ребенок упал в пруд, на Авиаконструкторов — выпил средство для розжига
08:20
На Ангаре затонул теплоход
08:09
ФСБ предупредила об украинских диверсантах в Ростове и Крыму
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
28.05.2018 15:26

За пять дней бензин в России подорожал на 76 - 79 копеек

В России продолжают расти цены на топливо. Всего за пять дней, с 21 по 25 мая, литр бензина Аи-92 подорожал на 76 копеек, Аи-95 – на 79 копеек, сообщает 28 мая «ФедералПресс» со ссылкой на Thomson Reuters Kortes.

Рекордное увеличение цен зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе: на 1,36 рубля за литр Аи-92 (до 41,34 рубля) и на 1,2 рубля за Аи-95 (до 44,03 рубля). 

В Петербурге, как уже писала «Фонтанка», стоимость топлива тоже растёт рекордными темпами – почти на 4% за последние два месяца.

Напомним, правительство России поручило Минфину вместе с Минэнерго и ФАС разработать законопроекты, предусматривающие снижение ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо. Вице-премьер России Дмитрий Козак на днях заявил, что это произойдёт не позднее 1 июля 2018 года.  


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.05.2018 17:16

Банк «Санкт-Петербург» направил на выплату дивидендов 20% прибыли

24 мая 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в 2017 году
СК «Полис Групп»
24.05.2018 12:29

Еще один банк аккредитовал объекты «Полис Групп»

Московский Индустриальный банк аккредитовал объекты «Полис Групп»
ГК «Эталон»
21.05.2018 12:27

ЖК Botanica и ЖК «Дом на Блюхера» аккредитованы еще одним банком

АО «ЮниКредит Банк» аккредитовал ЖК Botanica и ЖК «Дом на Блюхера», которые АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском и в Калининском районах Санкт-Петербурга.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
За пять дней бензин в России подорожал на 76 - 79 копеек
Закрытые вечеринки ПМЭФа: Почем зажигают звезды в Петербурге
Путин о санкциях: Все играют в футбол по правилам дзюдо
Глава МВФ рассказала в Петербурге о “трех тучах"
В «Газпром нефти» назвали справедливую цену нефти
Путин: Я здоров, это мировая экономика беременна
Силуанов: У Москвы могут отобрать часть налога на прибыль и отдать регионам
Силуанов: Подоходный налог не повысят, но это не точно
Игорь Сечин признал, что сланцевая нефть в США "вступила в этап зрелости"
Сечин: Треть мирового предложения нефти находится под санкциями
Лондонский суд вернул Архангельского в петербургскую реальность
«Домашних денег» хватило не всем
Смольный встал в очередь к телу ОФК-Банка
Сколько вешать в gramах
СовПадения рубля
Рухнет ли рубль вместе с "томагавками"
Куда российские деньги утекают из Латвии
Банкротство не приговор?
Горбюджету добавили сдержанного оптимизма
Поднимем НДФЛ за здоровье бюджета
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Она ударила Дали тапком по голове»

Илья Трусов/"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» показывает концерт «Алисы» со всех сторон

В Петербурге барабанщики побили рекорд

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.05.2018 17:16
Банк «Санкт-Петербург» направил на выплату дивидендов 20% прибыли
24 мая 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в 2017 году
СК «Полис Групп»
24.05.2018 12:29
Еще один банк аккредитовал объекты «Полис Групп»
Московский Индустриальный банк аккредитовал объекты «Полис Групп»
ГК «Эталон»
21.05.2018 12:27
ЖК Botanica и ЖК «Дом на Блюхера» аккредитованы еще одним банком
АО «ЮниКредит Банк» аккредитовал ЖК Botanica и ЖК «Дом на Блюхера», которые АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском и в Калининском районах Санкт-Петербурга.
ГК «Эталон»
18.05.2018 10:58
ЖК «Галактика.Премиум» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком
ПАО «Банк ВТБ» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции «Московские ворота»
Фотобанк авиакомпании "Победа"
17.05.2018 18:46
Аналитики: Лоукостер «Победа» стоит 600 млн долларов
Стоимость авиакомпании «Победа» за три года выросла в 12 раз – до 600 млн долларов, оценила американская консалтинговая компания Bain & Company. Об этом в интервью ТАСС рассказал Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот», дочерней компанией которого является «Победа».
pixabay.com
17.05.2018 12:13
Расширяем границы пространства и времени — отличная новость для предпринимателей
Банк «Нейва» для всех петербургских предпринимателей расширил границы времени и пространства - больше не нужно тратить время на дороги по пробкам в банк, искать место для парковки и ждать в очереди в офисе банка
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.05.2018 17:11
ЖК «Образцовый квартал 4» аккредитован первыми банками
Один из крупнейших региональных банков России — Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал новый малоэтажный ЖК «Образцовый квартал 4». Вслед за ним об аккредитации ЖК сообщили Абсолют банк и банк АК БАРС – одни из крупнейших российских банков
ГК «Эталон»
16.05.2018 13:25
Три корпуса квартала «Галактика» аккредитованы еще одним банком
АО «Сургутнефтегазбанк» аккредитовал корпуса 4.7-1, 4.7-2 и 4.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала
ГК "КВС"
15.05.2018 10:44
Новая услуга от компании «КВС»
ПАО «Сбербанк» является давним партнером, который предлагает покупателям широкий спектр предложений и банковских услуг на покупку квартиры от «КВС»
СК «Полис Групп»
14.05.2018 18:00
Объекты «Полис Групп» аккредитованы еще одним банком
В рамках ипотечных программ Банка «Возрождение» аккредитованы дома 5-й очереди ЖК «Краски Лета» (№13,14,15), а также жилые комплексы «Полис на Неве», «Полис на Комендантском» и «ПаркЛэнд»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.