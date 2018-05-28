Летчика, погибшего при защите Ленинграда, похоронят у Экспофорума

В Санкт-Петербурге с воинскими почестями 28 мая похоронят пилота МиГ-3, погибшего при защите Ленинграда 14 сентября 1941 года, передает пресс-служба Западного военного округа. Похоронят останки старшего лейтенанта Василия Бухтеева возле Экспофорума, на месте падения самолета. В траурной церемонии примут участие командующий армией ВВС и ПВО Западного военного округа генерал-лейтенант Александр Дуплинский, почётный караул и военный оркестр Западного военного округа.

Напомним, что самолет и останки летчика были обнаружены в мае 2018 года при проведении строительных работ в районе выставочного комплекса "Экспофорум". Самолёт был сбит в групповом воздушном бою 14 сентября 1941 года в воздушном пространстве Урицка (ныне территория района Автово) и упал в районе Пулковских высот. Самолёт пилотировал старший лейтенант Василий Петрович Бухтеев, родившийся в Москве в 1914 году.