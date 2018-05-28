Начальник МЧС по Кемеровской области был в «Зимней вишне» лишь раз — зашел за чебуреками

Начальник МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов в суде попросил не заключать его под стражу и признался, что в «Зимней вишне» был только один раз — и то не с проверкой. Видеозапись из зала суда 28 мая опубликовал сайт «Вести-Кузбасс».

На вопрос, был ли он в «Зимней вишне», Мамонтов ответил: «Раз был, на первом этаже. Детям покупал чебуреки».

"Суд приходит к следующим выводам … удовлетворить ходатайство следствия и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия», — заявила председатель суда Инна Михайленко. По ее словам, арест Александра Мамонтова продлится до 25 июля этого года.

Ранее также до 25 июля был взят под стражу начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Берёзовский и Кемеровскому району Григорий Терентьев. После предъявления обвинения в халатности выяснилось, что Мамонтов еще 4 апреля подал рапорт об увольнении, а по его распоряжению были уничтожены некие документы.