За взятки осуждены петербургские гаишники, их ждут колонии

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу о взятке в отношении бывших сотрудников ДПС Кирилла Косарева, Сергея Ганского и Александра Тюлина, а также предпринимателя Виталия Корпана и посредника в передаче взятки Алексея Пименова. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по статьям 290 УК РФ (получение взятки), 291 УК РФ (дача взятки) и 291.1УК РФ (посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору). Об этом 28 мая сообщает Генеральная прокуратура РФ.

По версии следствия и суда, с ноября 2014 года по сентябрь 2015 года гаишник Косарев получил от представителя ООО «БиФ» 455 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственного проезда тяжеловесных специализированных автокранов по территории Петербурга и Ленинградской области. Ещё 120 тысяч рублей получил за это же Ганский (при посредничестве коллеги Косарева) от генерального директора ООО «СЭНДКАР» Корпана в апреле – мае 2015 года. По закону если большегруз ловят на закрытых для него улицах, то его задерживают и помещают на спецстоянку.

Третий сотрудник ДПС, Тюлин, при посредничестве Пименова и Косарева в апреле – июне 2015 года «заработал» 35 тысяч рублей, закрыв производство по делу об оставлении водителем места ДТП (статья 12.27, часть 2, КоАП РФ).

В итоге по решению суда Косареву назначено 4 года в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года. Ганскому – 2 года в исправительной колонии общего режима. Корпан и Пименов оштрафованы соответственно на 1 440 тысяч рублей и 350 тысяч рублей, а Тюлин – на 700 тысяч рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года.

Обвинительное заключение утверждено заместителем генпрокурора России Александром Гуцаном. Приговор в законную силу пока не вступил.