ЕС запретит ватные палочки и соломинки для коктейлей

Европейская комиссия в понедельник, 28 мая, предложила новую директиву для борьбы с пластиковыми отходами, предполагающую запрет на одноразовую посуду. Об этом сообщается на сайте ЕК.

Согласно статистике ЕС, почти 70% мусора в море – это пластик. Для борьбы с загрязнением еврочиновники анонсировали запреты на 10 категорий товаров из пластика, среди них – стаканчики, одноразовая посуда, приборы, соломинки для коктейлей, ватные палочки и палочки для воздушных шаров. В ЕС хотят заменить эти изделия более экологичными аналогами. Если этого сделать не удастся, то странам-членам рекомендуют ввести меры по сокращению их использования.

При этом разрешена одноразовая упаковка для напитков, если она будет переработана. Кроме того, к 2025 году поставлена цель перерабатывать 95% пластиковых бутылок в ЕС.

После решения чиновников страны – члены ЕС должны ввести ограничения на изделия из пластика на национальном уровне.

Европейский союз ищет меры по борьбе с пластиком с начала года. Например, в январе еврокомиссар Гюнтер Эттингер предложил ввести налог на пакеты.