Путин временно назначил главой Якутии Айсена Николаева

Президент России провел в Москве встречу с Айсеном Николаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Республики Саха (Якутия). Об этом 28 мая сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы республики Егора Борисова с формулировкой "по собственному желанию". О своем решении добровольно подать в отставку Борисов сообщил сегодня ранее. "Избран президент Российской Федерации на новый 6-летний срок. Поставлены абсолютно новые стратегические задачи на развитие страны. И республике нужен новый руководитель", – объяснил свое решение региональный чиновник.

Напомним, сегодня же глава государства досрочно прекратил полномочия главы Магаданской области Владимира Печеного с формулировкой "по собственному желанию", временно исполняющим обязанности губернатора назначен мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Айсен Николаев родился 22 января 1972 года в Ленинграде, но более с нашим городом никак не связан. Последние годы был мэром Якутска.