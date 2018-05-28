В Пушкине обиженный «Хаммер» пытался раздавить легковушку

«Запертый» в узком проезде водитель американского внедорожника радикально решил проблему с мешающей на дороге машиной. Воспользовавшись размерами, он отпинал помеху с дороги и для закрепления урока придавил сверху.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, 27 мая в десять минут третьего дня на улице Генерала Хазова, 14, столкнулись «Ленд Ровер» под управлением женщины 36 лет и «Хаммер», за рулем которого сидел 55-летний водитель. ДТП обошлось без пострадавших. Подробностей аварии у стен местной школы добавили гуляющие прохожие, на глазах которых жёлтый «Хаммер» разобрался с противником. Расправу зафиксировал и видеорегистратор поверженной иномарки.

По всей видимости, «Ленд Ровер» был припаркован неудачно, хозяйка своевременно не отыскалась, и водитель «Хаммера» препятствие устранил сам. Автомобиль несколько раз отъезжал, брал разгон и выталкивал противника со своего пути до тех пор, пока не загнал его «в угол». Победу упрочил, наехав передними колесами на капот «Ленд Ровера». Всё это происходило под крики о скором приезде полиции и плач детей, но громкие звуки в салон, судя по всему, не проникали. По словам очевидцев, пассажирами внедорожника были дети, за стеклом можно было рассмотреть мужчину и женщину.

По информации «Фонтанки», «Хаммер» 2003 года выпуска с номером о144хв178 принадлежит местной жительнице, которая скончалась почти три года назад. После этого за руль внедорожника с такими же номерами сел 55-летний Игорь Смирнов. «Хаммер» должен быть знаком местным жителям, поскольку Смирнов зарегистрирован в квартире на Генерала Хазова и в ДТП попадает регулярно: с 2015 года не меньше десяти раз. Кроме административной, привлекали его и к уголовной ответственности, в том числе за побои.