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28.05.2018 16:52

Круиз Андрея Мушкарева в Смольном окончен

Отставка главы петербургского комитета по развитию туризма Андрея Мушкарева может поставить крест на проекте создания городского круизного оператора стоимостью 9 млрд рублей.
Круиз Андрея Мушкарева в Смольном окончен
Андрей Мушкарёв, фото - Александр Коряков/Коммерсантъ

Андрей Мушкарев стал первым главой комитета по туризму Северной столицы, который пришел на этот пост из бизнеса. За два года его работы турпоток увеличился на 15%, Петербург дважды заслужил «туристический "Оскар"» – премию World travel awards. Получил развитие проект по созданию городского круизного оператора, который теперь может зависнуть на уровне концепции.

Известие о своем увольнении глава комитета по туризму получил утром 28 мая в комитете государственной службы и кадровой политики, и, судя по всему, это стало для него абсолютной неожиданностью — еще накануне он принимал участие в праздновании Дня города, а конце недели от имени Смольного подписывал соглашения на Петербургском международном экономическом форуме. Причину увольнения, по словам чиновника, ему не объяснили. «Ни первое, ни второе лицо города не удостоили меня такой чести», – прокомментировал Андрей Мушкарев.

У губернатора Георгия Полтавченко нашлась уважительная причина. Он ушел в отпуск с 28 мая по 2 июня. Связаться с вице-губернатором Олегом Марковым, курирующим комитет по туризму, «Фонтанке» не удалось. В его аппарате сообщили, что Андрей Мушкарев «уволен с поста за однократное грубое нарушение обязанностей», но в чём конкретно состоит нарушение, пояснить отказались. В пресс-службе губернатора на запрос «Фонтанки» о причинах отставки не ответили, но рассказали, что временно исполнять обязанности Андрея Мушкарёва будет его заместитель Нана Гвичия.

Сам Андрей Мушкарев предполагает, что мог пасть жертвой аппаратной борьбы. «Я — человек, пришедший в Смольный не от какой-то группы людей, а просто попавший сюда для развития туризма, у меня нет поддержки влиятельных групп. Возможно, кого-то нужно устроить на мое место», – сказал он.

Человек из бизнеса

До прихода в Смольный в июне 2016 года Андрей Мушкарев работал директором по маркетингу в паромной компании St. Peter Line, а также занимал должность генерального директора транспортно-туристических компаний ЗАО «Интерконтиненталь марин» и ЗАО «Инфлот трэвэл сервис», был руководителем офиса VisitRussia в Хельсинки.

Опыт предыдущей работы во многом определил приоритеты Андрея Мушкарева. Среди крупных проектов по развитию туризма, о которых он заявил в 2017 году, были планы по развитию морского и речного круизного туризма.

Работа над этими проектами могла стать если не причиной, то поводом для отставки, считают участники рынка. В прошлом году комитет по туризму заказал исследования рынков консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers за 20 млн рублей. Но потом комитет государственного финансового контроля (КГФК) счел, что расчеты аналитиков далеки от рыночных реалий. Андрей Мушкарев тогда заступился за подрядчика. «Работа была сделана с определенными ошибками, но это корректировки, которые можно продолжать в режиме диалога», – сказал он. По некоторым данным, проверка КГФК была инициирована как раз вице-губернатором Олегом Марковым.

Для участников туристического рынка отставка Андрея Мушкарева стала шоком. «Я его видел буквально три дня назад, на экономическом форуме, и речь шла о планах на будущее, а не об отставке», — говорит владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. «Убрать главу комитета накануне чемпионата мира — это странно. Каких-то ошибок, которые бы требовали немедленного увольнения, я не вижу», –  добавляет Сергей Бульзов, генеральный директор бутик-отеля Rossi Hotel & Spa. «За последнее время поменялось много руководителей комитета, и этот был самым ярким», – недоумевает Андрей Кузнецов, гендиректор ГК «Астрамарин».

По мнению участников рынка, Андрей Мушкарев хорошо поработал над имиджем. «Город в эти годы активно продвигался на зарубежных рынках», – говорит генеральный директор компании «Петротур» Игорь Мазулов. «Стенды Петербурга на международных выставках начали выглядеть достойно», -  считает Юрий Богданов, гендиректор компании «Тез Тур Северо-Запад».

При Андрее Мушкареве Петербург дважды получил «туристический "Оскар"» – премию World travel awards, а также стал первым российским городом, которому доверили провести церемонию награждения. При поддержке комитета в городе был запущен ресторанный фестиваль и много других событий, способствующих туристической привлекательности, в 2020 году на берегах Невы пройдет Международный конгресс шеф-поваров.  

Турпоток тоже вырос. Если в 2015 году Петербург посетили 6,5 млн человек, то в 2017-м – 7,5 млн человек. Правда, оценить вклад комитета по туризму сложно, считает Сергей Бульзов. По мнению топ-менеджера, идеи комитета по развитию круизного туризма были «вполне здравыми», но инициативы дадут эффект далеко не сразу. «Тяжело судить, персональная это заслуга или командная, но эффект явно был», — говорит гендиректор петербургского филиала НТК «Интурист» Александр Мусихин.

Неудачи на китайском фронте

Но остались и нерешенные проблемы. По мнению Игоря Мазулова, команда Андрея Мушкарёва не смогла победить рынок теневого китайского туризма, хотя и пообещала это сделать. Несмотря на общий рост числа гостей, организованных туристов стало меньше. «Много показухи, мало работы с  бизнесом», – резюмировал он. Ранее Лига туроператоров, в которую входит «Петротур», поставила под сомнение сам рост турпотока.

Комитету по туризму не удалось смягчить последствия законопроекта думского депутата Галины Хованской о запрете мини-отелей в жилых домах. Чиновники тогда предложили бизнесу арендовать 41 помещение под хостелы без торгов. «Но в итоге оказалось, что дешевле договориться с частными собственниками, чем с городом», – говорит Алена Енова, владелица хостела «Тайга».

Операторы экскурсий по рекам и каналам ранее критиковали идею комитета отобрать у них часть причалов и сделать их государственными.

Тормоз перестройки

Отставка Андрея Мушкарева может затормозить проекты по развитию туризма, которые инициировал чиновник, опасаются участники рынка. Если для нового речного терминала город уже подыскал инвесторов, то проект создания круизно-паромного оператора может быть заморожен. «Не удивлюсь, если этот проект отменят, все что угодно может быть. Я бы на их месте вообще заасфальтировал весь залив!» – скептически настроен гендиректор ГК «Астрамарин» Андрей Кузнецов.

В ходе только что прошедшего ПМЭФ Смольный подписал соглашение с Калининградской областью о сотрудничестве в создании собственной круизно-паромной компании, но конкретных планов пока не огласил. Ранее сам комитет по туризму признавал, что без федеральной поддержки, а именно льгот для такого оператора, проект стоимостью 9 млрд рублей окажется финансово несостоятельным.

По мнению участников рынка, реализация идеи во многом будет зависеть от того, кто придет на смену Андрю Мушкареву. По словам собеседников «Фонтанки», кандидатура временно исполняющей обязанности руководителя комитета Наны Гвичии в качестве постоянной фигуры не очевидна. Один из возможных претендентов — экс-глава подведомственного комитету по туризму «Городского туристско-информационного бюро» Евгений Панкевич, который сейчас является заместителем главы Московского района. Сам он не стал комментировать возможность возвращения в комитет. «Я работаю замглавы района. Сегодня так», – сказал он. Также среди кандидатов на место Мушкарева называют нынешнего первого заместителя вице-губернатора по промышленной политике Максима Мейксина – Ивана Складчикова.

Андрей Мушкарев вопрос о своем будущем тоже оставил без ответа. «Говорить пока рано. Но силы в себе чувствую и надеюсь, что еще смогу стране помочь», – заключил он.

Галина Бояркова,
Марина Васильева,
«Фонтанка.ру»


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