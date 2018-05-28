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28.05.2018 14:40

Неслышащие петербургские спортсмены завоевали 11 медалей в спортивном ориентировании

На первенстве России по спортивному ориентированию спортсмены с нарушением слуха из Санкт-Петербурга выиграли 11 медалей, завоевав первое место в общекомандном зачете.

Чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию (спорт глухих) проходили в Ижевске. Как рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», в соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из восьми регионов страны. Состязания проводились на пяти разных дистанциях. В первенстве принимали участие ребята младше 18 лет, а в чемпионате участвовали атлеты постарше.

На ЧР отличился петербуржец Павел Бибич, который занял 3 место в «кросс-лонге». А юниорская команда завоевала 11 медалей, заняв практически весь пьедестал. В «кросс-спринте» чемпионками стали Дарья Гаврилова и Анна Груздева, соответственно. В «кросс-классике» золотую медаль получил Роман Ярошовец, серебряную – Марта Рябова, бронзовую – Анна Груздева. В «кросс-лонге» Роман и Анна заняли третье место, а Дарья Гаврилова – первое. Также женская команда петербурженок одержала победу в «кросс-эстафете». В этой же дисциплине серебро и бронзу завоевали и две мужские команды из Северной столицы.

БФ "ТОЧКА ОПОРЫ"

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«Часть спортсменов в качестве подготовки к первенству России участвовала в международных соревнованиях по трейл-ориентированию в Финляндии осенью 2017-го и весной 2018-го: эти поездки были организованны при поддержке Фонда "ТОЧКА ОПОРЫ". В апреле на одном из этих турниров в Турку Анна была признана лучшим спортсменом-юниором. Теперь она добилась высоких результатов и на первенстве России, это помогло сборной завоевать первое место. Спасибо всем, кто нас поддерживает», – поблагодарил Алексей Волков, старший тренер петербургской команды по трейл-ориентированию.

БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» также выразил благодарность всем, кто оказывает благотворительную помощь для участия этих спортсменов в различных турнирах.


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