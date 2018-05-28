Президент Италии предложил возглавить правительство Карло Коттарелли

Итальянский президент Серджо Маттарелла на встрече с экономистом Карло Коттарелли вручил ему мандат, позволяющий сформировать правительство страны. Об этом 28 мая сообщает Rainews24.

По словам генсека канцелярии президента Италии Уго Дзампетти, в ближайшее время Коттарелли выступит с заявлением. "Президент дал поручение Карло Коттарелли сформировать правительство", — сказал он.

Коттарелли согласился возглавить правительство страны при условии, что исполнительная власть в Италии будет нейтральной. Он подчеркнул, что представит программу, которая приведет Италию к новым выборам. Коттарелли также пообещал уйти в отставку, если правительство не будет пользоваться доверием населения.

Ранее лидер итальянского «Движения пяти звезд» Луиджи Ди Майо предложил обсудить в парламенте импичмент президенту Италии Серджо Маттарелле. После того как 23 мая президент Италии выдал мандат на формирование правительства юристу Джузеппе Конте, он тот впоследствии передумал и отказался от мандата.

Напомним, 18 мая экс-премьер и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что готов снова стать кандидатом в премьер-министры Италии в случае получения соответствующего мандата от президента страны. Берлускони известен как близкий друг Владимира Путина.