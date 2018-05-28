После Дня города из центра вывезли больше 14 КамАЗов мусора

Дворники во всеоружии «отметили» 315-летие Петербурга и к утру вычистили центральные улицы от следов народных гуляний. В 14 грузовиков праздничный мусор не уместился.

Как сообщили в комитете по благоустройству Смольного, к пяти утра 28 мая город был чист и вымыт. Дорожники и садовники приступили к уборке после того, как отгремели последние залпы салюта, завершившего двухдневное торжество. Чтобы уложиться в срок, последствия разгула в центральных районах устраняли 550 дворников и 120 спецмашин. За ночь удалось избавиться от 145 кубометров мусора. При средней вместимости одного грузовика – это 14 полных и одна полупустая машина. На влажную уборку израсходовали 5,5 тысячи кубометров воды. Всего за неделю – с 21 по 27 мая – с городских улиц вывезли 665 тонн отходов и четыре тысячи тонн смёта.

Несмотря на масштаб гуляний, горожане оставили после себя на один самосвал мусора меньше, чем в новогоднюю ночь, и вели себя значительно скромнее выпускников. После прошлогодних «Алых парусов» к устранению беспорядка приступили ещё во время праздника и насобирали 645 кубометров отходов.

О том, как отмечали 315 лет со дня основания Петербурга, читайте в материале «Фонтанки».