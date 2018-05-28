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28.05.2018 14:26

В «Культурный выходной» более 2500 человек пришли в Михайловский замок

В День города более 2500 жителей и гостей Санкт-Петербурга получили возможность бесплатно посетить Русский Государственный музей и познакомиться с выставкой «Екатерина Великая в стране и мире». Об этом рассказали «Фонтанке» в Благотворительном фонде «Система», который организовал свободное посещение экспозиции в рамках федерального проекта «Культурный выходной».

«Культурный выходной – новая просветительская программа благотворительного фонда «Система». В его рамках мы на один день открываем для посещения самые интересные музеи страны. С момента запуска акции мы побывали в Москве, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, уже второй раз проводим акцию в Санкт-Петербурге с нашим давним партнером Русским Государственным музеем, – сообщила президент благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская. – Мы рады, что жители и гости Северной столицы в День города смогли посетить одну из самых красивых выставок, которая повествует о серьезных и важных событиях в истории России».

Выставка «Екатерина Великая в стране и мире» объединила предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, музеев-заповедников «Московский Кремль», «Павловск» и «Петергоф», мемориального музея А. В. Суворова и других музеев, а также из архивов и частных собраний. В экспозицию вошли более чем 500 произведений изобразительного и прикладного искусства.

Справка:

«Культурный выходной» – общероссийский проект, воплощающий идею доступной культурной среды, когда лучшие российские музеи при поддержке фонда «Система» на 1–2 выходных дня открывают свои двери для свободного входа и дают возможность всем желающим приобщиться к культуре и истории родного края.

Первым участником «Культурного выходного» стал Русский музей, который при содействии фонда открыл выставочные залы Михайловского замка. В феврале 2018 года москвичи смогли бесплатно посетить Государственный Исторический музей, а спустя месяц «Культурный выходной» прошел в Ростовском областном музее краеведения.

Всего в рамках «Культурных выходных» музеи посетило около 40 000 гостей.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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