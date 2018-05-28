Аэропорт Хельсинки предупредил о возможных «пробках»

В Финляндии на этой неделе начинаются школьные каникулы, поэтому в аэропорту Хельсинки-Вантаа ожидается наплыв пассажиров, сообщает оператор финских аэропортов Finavia.

Предполагаемые часы пик — с 6 до 9 и с 15 до 18 часов 1 — 17 апреля. Чтобы быстрее пройти через очереди и сориентироваться по пути к самолёту, пассажирам рекомендуют заранее узнать номер стойки регистрации своей авиакомпании, терминал вылета и приехать туда с большим запасом времени.

Напомним, что пассажиропоток аэропорта Хельсинки растёт быстрыми темпами – в первом квартале 2018 года трафик в целом вырос на 14%.