Тереза Мэй постеснялась встречаться с Дональдом Трампом на глазах жителей Лондона

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила президенту США Дональду Трампу встретиться с ней за пределами Лондона. Иначе, по мнению британской стороны, в столице начнутся протестные акции.

Как передает 28 мая «Лента.ру» со ссылкой на британскую The Sun, Белому дому будет предложен выбор: встреча на Даунинг-стрит, 10, или в загородной резиденции премьер-министра Чекерс. Британское правительство дало понять, что предпочитает второй вариант.

Это связано с тем, что граждане Великобритании считают встречу Мэй с Трампом «дипломатической катастрофой» и грозятся выйти на улицы в количестве десятков тысяч человек.

Встреча двух лидеров запланирована на июль.

Ранее Трампу уже отказали во встрече с королевой Великобритании.