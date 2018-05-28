«Бомба» в коробке стоила посетителю «Пятерочки» года жизни под присмотром

За ложное сообщение о бомбе в «Пятерочке» петербуржец получил первую судимость в биографии. В колонию его не отправили, но жить он будет в ближайший год под присмотром.

Как сообщает 28 мая объединенная пресс-служба судов города, происшествие произошло 13 октября прошлого года. Зайдя в принадлежащий ООО «Агроторг» магазин «Пятерочка» в поселке Песочный, Денис Михайлов поставил коробку на неработающую ленту расчетно-кассового узла и сообщил кассиру: «Я вам там бомбу оставил».

В ходе процесса фигурант объяснил свои действия тем, что его заставила сообщить о бомбе под угрозой применения пистолета неизвестная ему женщина, которую он не знает и лица которой никогда не видел. Несмотря на это, суд установил, что Михайлов вменяем — ему ограничили свободу сроком на один год.