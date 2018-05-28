Новгородского должника предал собственный кот

Совестливый домашний питомец не выдержал кабалы долгов хозяина и сдал кормильца судебным приставам.

Как рассказали 28 мая в пресс-службе новгородского УФССП, в Окуловском районе приставы пришли в дом к отцу троих детей, задолжавшему по алиментам более 800 тысяч рублей.

Дверь открыла сожительница хозяина жилья и пригласила незваных гостей внутрь. При первом осмотре жилища его не нашлось. Но приставы обратили внимание на кота, который «пристально и даже с некоторым удивлением смотрел под диван». Ведь место, которое обычно принадлежит питомцу, вдруг занял человек.

Сигнал сотрудники УФССП считали и заглянули под спальное место. Плотно утрамбованный должник пылился на полу. Диван приподняли и алиментщика эвакуировали. Игру в прятки квалифицировали как воспрепятствование законной деятельности должностного лица. Призом стал административный протокол. Он пополнил копилку достижений мужчины, которого уже дважды разыскивали за невыплату алиментов и привлекали к уголовной ответственности.