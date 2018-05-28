Шпионское видео доказало, что новый Jimny запущен в серию

Еще
16:25 28.05.2018
Пришлите свою новость!
16:04
В Пушкине обиженный «Хаммер» пытался раздавить легковушку
16:00
Путин слетает в Австрию
15:58
ЗСД ставит рекорды и готовится к увеличению трафика
15:40
В "Уфе" уже называют сменщика Сергею Семаку
15:35
ФАС отстояла свои три буквы
15:31
«Дэдпул» отбросил в прокате «Хана Соло» с «Черновиком»
15:26
За пять дней бензин в России подорожал на 76 - 79 копеек
15:22
СМИ: Муфтият отлучил главу Ингушетии от мусульманской общины
15:16
«Беговая» и «Новокрестовская» приняли уже более 55 тысяч пассажиров
15:12
За взятки осуждены петербургские гаишники, их ждут колонии
15:09
Летчика, погибшего при защите Ленинграда, похоронят у Экспофорума
14:57
Начальник МЧС по Кемеровской области был в «Зимней вишне» лишь раз — зашел за чебуреками
14:54
На Лётчика Пилютова полыхала лоджия многоэтажного дома
14:46
ЕС запретит ватные палочки и соломинки для коктейлей
14:40
Неслышащие петербургские спортсмены завоевали 11 медалей в спортивном ориентировании
14:39
Путин временно назначил главой Якутии Айсена Николаева
14:30
На Туристской погибла выпавшая из окна школьница
14:26
В «Культурный выходной» более 2500 человек пришли в Михайловский замок
14:19
Президент Италии предложил возглавить правительство Карло Коттарелли
14:15
После Дня города из центра вывезли больше 14 КамАЗов мусора
14:08
Тереза Мэй постеснялась встречаться с Дональдом Трампом на глазах жителей Лондона
14:03
«Бомба» в коробке стоила посетителю «Пятерочки» года жизни под присмотром
13:55
Новгородского должника предал собственный кот
13:39
Путин отставил Печеного от Магаданской области
13:33
Финн лишился яиц на российской границе
13:19
Глава РФПЛ: «Зенит» превзошел по посещаемости все ведущие лиги Европы
13:15
Паромный оператор Балтики Linda Line признан банкротом
13:11
Бастрыкин на съезде омбудсменов: Теракт в Ленинграде был совершен при помощи «Инстаграма»
13:07
Госдума России потратит 7 млн на «исследование иностранного регулирования мессенджеров»
13:01
БГ, Курехин и Цой «снялись» в клипе Вячеслава Бутусова ко Дню города
12:56
Глава Якутии ушел в отставку в результате «осознанного решения»
12:52
Минздрав предложил повысить акциз на алкоголь и сигареты
12:42
Воробьев решил переизбраться губернатором Подмосковья
12:36
Защита Lamborghini от турецкого внимания попала на видео
12:30
Втрое за год выросли расходы среднего бизнеса РФ, связанные с утечкой информации
12:24
Смертельное ДТП на М-10: минивэн разбился о стоящую фуру
12:11
Ким Чен Ын перед встречей с Трампом отправил в Пекин «дворецкого»
12:02
Лишивший таможенников 17 млн бизнесмен в Петербурге отделался условным сроком
11:57
Слоны получили спецприз петербургского фестиваля циркового искусства
11:52
Пожары в Петербурге: массовый на платной стоянке и полыхающая хлебовозка
11:40
Жирков: Нового контракта с "Зенитом" нет
11:38
Трамвай сошел с рельсов на Петроградской стороне и затянул под себя «Тойоту»
11:24
В Москве приземлился самолёт с отломившимся шасси
11:13
Финны верят в рост экономики
11:09
После ПМЭФ Полтавченко ушел в отпуск
11:03
Андрей Мушкарёв уволен с поста главы комитета по туризму
11:01
Петербуржцу дали условно за аферу с НДС на 252 млн и тут же амнистировали
10:59
На Кубе эвакуируют население из-за шторма «Альберто»
10:42
Из-за торговли людьми Финляндии не хватает сборщиков ягод
10:34
Герой Труда осуждена за аферу с миллионами банка «Советский»
10:30
СМИ: Правительство хочет повысить НДС до 20 процентов
10:18
Выстрел из пневматики ранил подростка в центре Петербурга
10:13
Канцлер Австрии пожаловался на ненадёжность США
09:59
В Якутии с фабрики АЛРОСА из-за пожара эвакуировали 550 человек
09:55
Разыскиваемого за религиозный экстремизм задержали в Петербурге
09:36
Авария перегородила набережную Фонтанки
09:34
Владельцы транспондеров получат дополнительные скидки на ЗСД
09:18
Страховщика сотрудников МВД лишили лицензии
09:11
В Пушкине нашли немецкие гранаты и винтовку Мосина
09:07
СМИ: Попавшая под санкции En+ попросила повысить тарифы для населения
08:47
В Крестовке нашли утопленника с разбитым лицом
08:41
СМИ: Миллиардер Борис Минц переехал с семьей в Лондон
08:32
На Жака Дюкло ребенок упал в пруд, на Авиаконструкторов — выпил средство для розжига
08:20
На Ангаре затонул теплоход
08:09
ФСБ предупредила об украинских диверсантах в Ростове и Крыму
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
28.05.2018 13:57

Шпионское видео доказало, что новый Jimny запущен в серию

Шпионское видео доказало, что новый Jimny запущен в серию

Серийное производство внедорожника Suzuki Jimny четвёртого поколения уже стартовало, пишут 28 мая СМИ. Доказательством этого стало шпионское видео, выложенное в YouTube на канале Secret Autochannel 27 мая и демонстрирующее несколько десятков готовых автомобилей на стоянке готовой продукции на территории завода Suzuki.

Скорее всего, эти машины предназначены только для домашнего рынка и оснащаются бензиновыми двигателями объёмом 0,66 л – автомобили с такими моторами позиционируются в Японии как кей-кары и облагаются минимальными налогами. Для внешних рынков (в том числе, как предполагается, для российского) готовят модели с двигателями 1 л (111 л.с.) и 1,2 л (90 л.с.). Четвёртый «Джимни» останется рамным и сохранит трансмиссию с демультипликатором. 

Производство последней модели Jimny закончилось в этом году. Автодилеры распродают остатки машин со складов. Официальная презентация Suzuki Jimny новой генерации ещё не состоялась, но в соцсетях уже публиковали его фотографии. На рынок четвёртый «Джимни» должен выйти в начале 2019 года. 

 

Справка:

Suzuki Jimny выпускают с 1968 года. Впервые название Jimny появилось в 1970 году для обозначения компактных внедорожников, которые первоначально производили под маркой LJ (Light Jeep). Слово Jimny составлено из двух – «джип» и «мини».


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00

Россияне полюбили китайские кроссоверы

Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
Setl City
25.05.2018 17:05

Транспортный узел «Девяткино» планируют построить к 2021 году

«Первая транспортная корпорация» готова обеспечить проектирование, строительство и эксплуатацию транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Создание цифровой платформы проекта возьмет на себя ООО «Яндекс.Автобусы»
Setl City
24.05.2018 18:22

Центральную улицу возле «Семи столиц» в Кудрово отремонтировали

Подрядчик завершил ремонт участка Центральной улицы от моста через реку Оккервиль до пр. Строителей в Кудрово. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленинградской области.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Пушкине обиженный «Хаммер» пытался раздавить легковушку
ЗСД ставит рекорды и готовится к увеличению трафика
Шпионское видео доказало, что новый Jimny запущен в серию
Защита Lamborghini от турецкого внимания попала на видео
Авария перегородила набережную Фонтанки
На Украине установили мировой рекорд по количеству людей, которые влезли в один «Запорожец»
Мотоцикл проекта «Кортеж» пойдет в серийное производство в 2019 году
“АвтоВаз” рассказал, что придет на смену Priora
Эксперты назвали средний возраст автомобилей в России
Porsche объявил об отзыве игрушечных машинок
Петербург растерялся: пробок нет
Разгонит ли бензин инфляцию
Полисы выходят в широкий коридор
В ожидании российской Tesla к 2025 году
«Скандинавия» обретёт интеллект
Пьяный ли беглый
Лёд на вашу машину. Что делать?
Geneva Motor Show: заглянуть в будущее не получилось
Водительские права с отсрочкой
Автопром сбавит скорость
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Она ударила Дали тапком по голове»

Илья Трусов/"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» показывает концерт «Алисы» со всех сторон

В Петербурге барабанщики побили рекорд

Новости компаний
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
Setl City
25.05.2018 17:05
Транспортный узел «Девяткино» планируют построить к 2021 году
«Первая транспортная корпорация» готова обеспечить проектирование, строительство и эксплуатацию транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Создание цифровой платформы проекта возьмет на себя ООО «Яндекс.Автобусы»
Setl City
24.05.2018 18:22
Центральную улицу возле «Семи столиц» в Кудрово отремонтировали
Подрядчик завершил ремонт участка Центральной улицы от моста через реку Оккервиль до пр. Строителей в Кудрово. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленинградской области.
фото предоставлено компанией ООО «Север Авто Нева»
09.04.2018 17:10
В новых шинных центрах «КОЛЕСО» раздают скидки
14 апреля в Петербурге откроются 2 новых шинных центра «Колесо» - на юге и на севере города. В этот день покупателей ждут скидки и подарки
пресс-служба "ГрузовичкоФ"
04.04.2018 16:18
Группа компаний «Грузовичкоф» выходит на облигационный рынок
Группа компаний «Грузовичкоф» сообщает о выходе на публичный долговой рынок с дебютным выпуском биржевых облигаций №4B02-01-00337-R-001P от 26.03.2018
фото предоставлено компанией ООО "ВМПАВТО"
23.03.2018 16:35
Самым популярным мужским именем среди автомехаников признано имя Валера
Найти хорошего мастера-автослесаря сегодня становится все сложнее. Одна из российских компаний-производителей автохимии решила эту проблему и выпустила первую мастер-смазку с именем Валера.
СК «Полис Групп»
21.03.2018 12:22
Паркинг в ЖК «Мой город» - от 260 тыс. рублей
Компания «Полис Групп» сообщает об открытии продаж паркинга в ЖК «Мой город» дом №12.
фото из архива FIT SERVICE
21.03.2018 09:00
В Санкт-Петербурге открылся автосервис федеральной сети FIT SERVICE
16 марта состоялось открытие автосервиса FIT SERVICE в Санкт-Петербурге. Первый в нашем городе и 113-ый в России.
УК «Новоселье»
29.01.2018 12:47
Строительство надземного перехода в Новоселье ведется активными темпами
По информации УК “Новоселья”, долгожданный надземный переход Красносельского шоссе начали обшивать панелями. Сдать в эксплуатацию конструкцию предполагается весной этого года. Изюминкой перехода станут современные лифты OTIS, которыми позволят пользоваться конструкцией и людям с ограниченными возможностями.
ГК «Эталон»
25.01.2018 18:46
Открыты продажи паркинга в корпусе 4.11 квартала Галактика от Эталон ЛенСпецСМУ
Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 4.11 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит рядом с наб. Обводного канала и Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.