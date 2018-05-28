Шпионское видео доказало, что новый Jimny запущен в серию

Серийное производство внедорожника Suzuki Jimny четвёртого поколения уже стартовало, пишут 28 мая СМИ. Доказательством этого стало шпионское видео, выложенное в YouTube на канале Secret Autochannel 27 мая и демонстрирующее несколько десятков готовых автомобилей на стоянке готовой продукции на территории завода Suzuki.

Скорее всего, эти машины предназначены только для домашнего рынка и оснащаются бензиновыми двигателями объёмом 0,66 л – автомобили с такими моторами позиционируются в Японии как кей-кары и облагаются минимальными налогами. Для внешних рынков (в том числе, как предполагается, для российского) готовят модели с двигателями 1 л (111 л.с.) и 1,2 л (90 л.с.). Четвёртый «Джимни» останется рамным и сохранит трансмиссию с демультипликатором.

Производство последней модели Jimny закончилось в этом году. Автодилеры распродают остатки машин со складов. Официальная презентация Suzuki Jimny новой генерации ещё не состоялась, но в соцсетях уже публиковали его фотографии. На рынок четвёртый «Джимни» должен выйти в начале 2019 года.