Путин отставил Печеного от Магаданской области

Глава государства досрочно прекратил полномочия главы Магаданской области.

Президент РФ принял отставку главы Магаданской области Владимира Печеного с формулировкой "по собственному желанию", указ об этом 28 мая опубликован на сайте Кремля.

Тем же указом временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области до вступления в должность лица, избранного губернатором, назначен Сергей Носов.

Ранее сегодня о добровольном решении уйти в отставку заявил Глава Якутии Егор Борисов.

Владимир Печеный возглавлял Магаданскую область с февраля 2013 года, до этого с конца 2004 года был мэром Магадана.

Сергей Носов до этого назначения возглавлял городскую администрацию Нижнего Тагила.