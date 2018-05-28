Марафон, танцы, состязания и пантомимы: вместе с компанией «Строительный трест»

В 315-й день рождения Санкт-Петербурга сотрудники компании «Строительный трест» приняли участие в праздничной программе в Парке 300-летия.

Солнечное воскресенье в Приморском районе началось с благотворительного марафона «Бегущие сердца», одним из организаторов которого выступил Сбербанк – партнер компании «Строительный трест». В забеге на 4,2 км приняли участие несколько тысяч человек, среди которых и работники «Строительного треста». По оценкам организаторов, 27 мая парк 300-летия посетило более 15 000 человек.

В течение всего дня праздничный стенд компании «Строительный трест», расположенный на главной аллее, работал для гостей парка. Артисты театра «МИМо Крокодил» развлекали детей и взрослых, устраивали состязания и позировали на фоне фотозоны и макета, посвященных жилому кварталу NEWПИТЕР.

«Мы стремимся чаще принимать участие в подобных мероприятиях. Во-первых, мы любим спорт и ведем здоровый образ жизни. Во-вторых, цель марафона – поддержка детского спорта и помощь детям. Важно, чтобы в таких благотворительных акциях принимало участие как можно больше людей. Тогда и наш мир будет меняться к лучшему гораздо быстрее», – прокомментировал директор по продажам компании «Строительный трест» и участник марафона Сергей Степанов.

Активность продолжилась с проведением интерактивного квеста, победителям которого, как и чемпионам марафона, вручались призы и подарки.

27 мая Зеленый марафон «Бегущие сердца» прошел одновременно в 56 городах России и собрал свыше 160 тысяч человек.

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