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28.05.2018 13:14

Марафон, танцы, состязания и пантомимы: вместе с компанией «Строительный трест»

Марафон, танцы, состязания и пантомимы: вместе с компанией «Строительный трест»
Компания «Строительный трест»

В 315-й день рождения Санкт-Петербурга сотрудники компании «Строительный трест» приняли участие в праздничной программе в Парке 300-летия.

Солнечное воскресенье в Приморском районе началось с благотворительного марафона «Бегущие сердца», одним из организаторов которого выступил Сбербанк – партнер компании «Строительный трест». В забеге на 4,2 км приняли участие несколько тысяч человек, среди которых и работники «Строительного треста». По оценкам организаторов, 27 мая парк 300-летия посетило более 15 000 человек.

В течение всего дня праздничный стенд компании «Строительный трест», расположенный на главной аллее, работал для гостей парка. Артисты театра «МИМо Крокодил» развлекали детей и взрослых, устраивали состязания и позировали на фоне фотозоны и макета, посвященных жилому кварталу NEWПИТЕР.

Компания «Строительный трест»

«Мы стремимся чаще принимать участие в подобных мероприятиях. Во-первых, мы любим спорт и ведем здоровый образ жизни. Во-вторых, цель марафона – поддержка детского спорта и помощь детям. Важно, чтобы в таких благотворительных акциях принимало участие как можно больше людей. Тогда и наш мир будет меняться к лучшему гораздо быстрее», – прокомментировал директор по продажам компании «Строительный трест» и участник марафона Сергей Степанов. 

Активность продолжилась с проведением интерактивного квеста, победителям которого, как и чемпионам марафона, вручались призы и подарки.

27 мая Зеленый марафон «Бегущие сердца» прошел одновременно в 56 городах России и собрал свыше 160 тысяч человек. 

 

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) -  застройщик ООО "ИК "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" -  застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

 


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