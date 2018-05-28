Финн лишился яиц на российской границе

Штрафом и конфискацией закончилась попытка гражданина Финляндии провезти в Россию сырые куриные яйца.

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Республике Карелии 28 мая, в пункте пропуска «Люття» в ручной клади финна 24 мая нашли две упаковки яиц по 15 штук. Специальных документов, которые позволили бы законно транспортировать в Россию товар, у мужчины, разумеется, не было. Инспекторам он заявил, что не знал о запрете ввоза сырых яиц, однако от штрафа в размере 500 рублей финна это не уберегло.

«Яйца пришлось вернуть обратно в Финляндию», – отметили в ведомстве.