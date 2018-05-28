Глава РФПЛ: «Зенит» превзошел по посещаемости все ведущие лиги Европы

Президент РФПЛ Сергей Прядкин на пресс-конференции, подводящей итоги сезона-2017/18 в Москве 28 мая, отметил рекордную посещаемость на домашних матчах «Зенита».

«Зенит» превзошел по посещаемости все ведущие лиги Европы! Его матчи посетило более миллиона болельщиков. И клубные европейские организации это отдельно отметили, мне оттуда специально звонили. Но вообще я хотел бы похвалить за работу с болельщиками все ведущие клубы Премьер-лиги. Работа ими проделана очень большая», – цитирует Прядкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, 24 мая советник президента «Зенита» по коммерческой деятельности и коммуникациям Илья Кочеврин рассказал о том, что общий доход от арены «Санкт-Петербург» с учетом кейтеринга составил около одного миллиарда рублей. «Мы чемпионы во многом. Чемпион – не тот клуб, который выиграл чемпионат. Мы выиграли зрителя, привели его в тот момент, когда в это никто не верил. Мы добились превосходного результата – средняя посещаемость матчей составила 44 тысячи человек», – заявил советник президента «Зенита».

Напомним, в последнем матче сезона арену «Санкт-Петербург» посетил миллионный зритель. Мужчине, ставшему этим самым миллионным зрителем, вручили в подарок автомобиль.

Отметим, что, по данным soccer.ru, «Зенит» имеет также первое место в РФПЛ по размеру бюджета, который составляет 10,8 млрд рублей. Однако в итоговой таблице чемпионата-2017/18 «Зенит» занял пятое место.