Еще
16:26 28.05.2018
Пришлите свою новость!
16:04
В Пушкине обиженный «Хаммер» пытался раздавить легковушку
16:00
Путин слетает в Австрию
15:58
ЗСД ставит рекорды и готовится к увеличению трафика
15:40
В "Уфе" уже называют сменщика Сергею Семаку
15:35
ФАС отстояла свои три буквы
15:31
«Дэдпул» отбросил в прокате «Хана Соло» с «Черновиком»
15:26
За пять дней бензин в России подорожал на 76 - 79 копеек
15:22
СМИ: Муфтият отлучил главу Ингушетии от мусульманской общины
15:16
«Беговая» и «Новокрестовская» приняли уже более 55 тысяч пассажиров
15:12
За взятки осуждены петербургские гаишники, их ждут колонии
15:09
Летчика, погибшего при защите Ленинграда, похоронят у Экспофорума
14:57
Начальник МЧС по Кемеровской области был в «Зимней вишне» лишь раз — зашел за чебуреками
14:54
На Лётчика Пилютова полыхала лоджия многоэтажного дома
14:46
ЕС запретит ватные палочки и соломинки для коктейлей
14:40
Неслышащие петербургские спортсмены завоевали 11 медалей в спортивном ориентировании
14:39
Путин временно назначил главой Якутии Айсена Николаева
14:30
На Туристской погибла выпавшая из окна школьница
14:26
В «Культурный выходной» более 2500 человек пришли в Михайловский замок
14:19
Президент Италии предложил возглавить правительство Карло Коттарелли
14:15
После Дня города из центра вывезли больше 14 КамАЗов мусора
14:08
Тереза Мэй постеснялась встречаться с Дональдом Трампом на глазах жителей Лондона
14:03
«Бомба» в коробке стоила посетителю «Пятерочки» года жизни под присмотром
13:55
Новгородского должника предал собственный кот
13:39
Путин отставил Печеного от Магаданской области
13:33
Финн лишился яиц на российской границе
13:19
Глава РФПЛ: «Зенит» превзошел по посещаемости все ведущие лиги Европы
13:15
Паромный оператор Балтики Linda Line признан банкротом
13:11
Бастрыкин на съезде омбудсменов: Теракт в Ленинграде был совершен при помощи «Инстаграма»
13:07
Госдума России потратит 7 млн на «исследование иностранного регулирования мессенджеров»
13:01
БГ, Курехин и Цой «снялись» в клипе Вячеслава Бутусова ко Дню города
12:56
Глава Якутии ушел в отставку в результате «осознанного решения»
12:52
Минздрав предложил повысить акциз на алкоголь и сигареты
12:42
Воробьев решил переизбраться губернатором Подмосковья
12:36
Защита Lamborghini от турецкого внимания попала на видео
12:30
Втрое за год выросли расходы среднего бизнеса РФ, связанные с утечкой информации
12:24
Смертельное ДТП на М-10: минивэн разбился о стоящую фуру
12:11
Ким Чен Ын перед встречей с Трампом отправил в Пекин «дворецкого»
12:02
Лишивший таможенников 17 млн бизнесмен в Петербурге отделался условным сроком
11:57
Слоны получили спецприз петербургского фестиваля циркового искусства
11:52
Пожары в Петербурге: массовый на платной стоянке и полыхающая хлебовозка
11:40
Жирков: Нового контракта с "Зенитом" нет
11:38
Трамвай сошел с рельсов на Петроградской стороне и затянул под себя «Тойоту»
11:24
В Москве приземлился самолёт с отломившимся шасси
11:13
Финны верят в рост экономики
11:09
После ПМЭФ Полтавченко ушел в отпуск
11:03
Андрей Мушкарёв уволен с поста главы комитета по туризму
11:01
Петербуржцу дали условно за аферу с НДС на 252 млн и тут же амнистировали
10:59
На Кубе эвакуируют население из-за шторма «Альберто»
10:42
Из-за торговли людьми Финляндии не хватает сборщиков ягод
10:34
Герой Труда осуждена за аферу с миллионами банка «Советский»
10:30
СМИ: Правительство хочет повысить НДС до 20 процентов
10:18
Выстрел из пневматики ранил подростка в центре Петербурга
10:13
Канцлер Австрии пожаловался на ненадёжность США
09:59
В Якутии с фабрики АЛРОСА из-за пожара эвакуировали 550 человек
09:55
Разыскиваемого за религиозный экстремизм задержали в Петербурге
09:36
Авария перегородила набережную Фонтанки
09:34
Владельцы транспондеров получат дополнительные скидки на ЗСД
09:18
Страховщика сотрудников МВД лишили лицензии
09:11
В Пушкине нашли немецкие гранаты и винтовку Мосина
09:07
СМИ: Попавшая под санкции En+ попросила повысить тарифы для населения
08:47
В Крестовке нашли утопленника с разбитым лицом
08:41
СМИ: Миллиардер Борис Минц переехал с семьей в Лондон
08:32
На Жака Дюкло ребенок упал в пруд, на Авиаконструкторов — выпил средство для розжига
08:20
На Ангаре затонул теплоход
08:09
ФСБ предупредила об украинских диверсантах в Ростове и Крыму
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
28.05.2018 13:19

Глава РФПЛ: «Зенит» превзошел по посещаемости все ведущие лиги Европы

Президент РФПЛ Сергей Прядкин на пресс-конференции, подводящей итоги сезона-2017/18 в Москве 28 мая, отметил рекордную посещаемость на домашних матчах «Зенита».

«Зенит» превзошел по посещаемости все ведущие лиги Европы! Его матчи посетило более миллиона болельщиков. И клубные европейские организации это отдельно отметили, мне оттуда специально звонили. Но вообще я хотел бы похвалить за работу с болельщиками все ведущие клубы Премьер-лиги. Работа ими проделана очень большая», – цитирует Прядкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, 24 мая советник президента «Зенита» по коммерческой деятельности и коммуникациям Илья Кочеврин рассказал о том, что общий доход от арены «Санкт-Петербург» с учетом кейтеринга составил около одного миллиарда рублей. «Мы чемпионы во многом. Чемпион – не тот клуб, который выиграл чемпионат. Мы выиграли зрителя, привели его в тот момент, когда в это никто не верил. Мы добились превосходного результата – средняя посещаемость матчей составила 44 тысячи человек», – заявил советник президента «Зенита».

Напомним, в последнем матче сезона арену «Санкт-Петербург» посетил миллионный зритель. Мужчине, ставшему этим самым миллионным зрителем, вручили в подарок автомобиль.

Отметим, что, по данным soccer.ru, «Зенит» имеет также первое место в РФПЛ по размеру бюджета, который составляет 10,8 млрд рублей. Однако в итоговой таблице чемпионата-2017/18 «Зенит» занял пятое место.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Авиакомпания «Россия»
28.05.2018 11:05

Полет. Стиль. Спорт – новая уникальная ливрея «России»

28 мая в парк авиакомпании «Россия» с покрасочных работ прибыло воздушное судно Airbus A319 VQ-BCP «Ростов-на-Дону» в новой эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту
Компания Л1
25.05.2018 15:37

Компания Л1 получила аккредитацию в еще одном банке

24 мая 2018 года Компания Л1 получила аккредитацию первой очереди ЖК «Лондон Парк» в ПАО «Транскапиталбанк». Все четыре корпуса уже сданы в эксплуатацию и активно заселяются
ГК "Пионер"
24.05.2018 19:30

В Петербурге открылся современный курортный комплекс

23 мая в Курортном районе состоялось торжественное открытие оздоровительного курорта «Первая Линия»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В "Уфе" уже называют сменщика Сергею Семаку
Глава РФПЛ: «Зенит» превзошел по посещаемости все ведущие лиги Европы
Жирков: Нового контракта с "Зенитом" нет
Полтавченко и Фурсенко проигнорировали открытие мемориальной доски основателю российского футбола
Фанатам «Зенита» назвали имя нового главного тренера и позвали на встречу с ним
«Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов
СМИ: О назначении Семака в «Зенит» объявят на следующей неделе
Регистрация на Фестиваль ЗСД продлена до 30 мая
Тренер «Спартака» обрадовался, что Сарри едет в «Челси», а не в «Зенит»
СМИ: Приход Сарри в «Челси» откладывается из-за огромных отступных
На ЗСДфесте научат правильно бегать и плавать
Мундиаль в никуда
«Когда Путин стал президентом, возле нашего клуба асфальт положили»
21 день до начала чемпионата мира. Радуйтесь
Внутренний полицейский туризм из заброшенного детского лагеря
«Зенит». Слухи вместо тренера
15 способов удивить на ЗСД
Олег Коваль: Каждое взятое «Тосно» очко на пользу «Зениту»
Виталий Петров: Каждый член нашей команды может в любой момент позвонить Борису Ротенбергу
Как юный «Зенит» обыграл «Рому» и Тотти
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Она ударила Дали тапком по голове»

Илья Трусов/"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» показывает концерт «Алисы» со всех сторон

В Петербурге барабанщики побили рекорд

Новости компаний
Авиакомпания «Россия»
28.05.2018 11:05
Полет. Стиль. Спорт – новая уникальная ливрея «России»
28 мая в парк авиакомпании «Россия» с покрасочных работ прибыло воздушное судно Airbus A319 VQ-BCP «Ростов-на-Дону» в новой эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту
Компания Л1
25.05.2018 15:37
Компания Л1 получила аккредитацию в еще одном банке
24 мая 2018 года Компания Л1 получила аккредитацию первой очереди ЖК «Лондон Парк» в ПАО «Транскапиталбанк». Все четыре корпуса уже сданы в эксплуатацию и активно заселяются
ГК "Пионер"
24.05.2018 19:30
В Петербурге открылся современный курортный комплекс
23 мая в Курортном районе состоялось торжественное открытие оздоровительного курорта «Первая Линия»
pixabay.com
16.02.2018 16:10
В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.