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28.05.2018 13:11

Бастрыкин на съезде омбудсменов: Теракт в Ленинграде был совершен при помощи «Инстаграма»

«Instagram надо закрывать»: с его помощью был «совершен теракт в Ленинграде». Об этом на съезде уполномоченных по правам детей, который 28 мая открылся в Москве, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. 

Как передает РБК, выступая перед детскими уполномоченными, Бастрыкин рассказал о том, что против России ведется информационная война и нужно дать отпор. Главный следователь страны призвал использовать зарубежный опыт. 

«В Турции вместо «Яндекса», «Гугла» есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Инстаграма», — заявил глава СК.

«Мы говорим: давайте сократим формальную долгую процедуру закрытия сайтов и программ. Нет, мы тянем годами. И сейчас мне сказали, что Instagram подает в суд на государство. Это полное искажение ситуации», — добавил он. 

Отметим, что глава СК, очевидно, перепутал в своей речи название соцсетей, произнеся Instagram вместо Telеgram. Неточен он был и в названии города на Неве, который с 1991 года не носит имени Ленина. 

«Фонтанка» дозвонилась до официального представителя СКР Светланы Петренко и уточнила, какой все-таки сервис имел в виду Александр Иванович. 

«Я там не была, но в его официальной речи, которая будет опубликована на сайте, —  Telеgram», – ответила Петренко.

И, действительно, на официальном сайте СК появился пересказ речи главного следователя страны. Там упоминается о «целесообразности закрытия мессенджера «Телеграм», который был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году».

Напомним, после теракта в метро Петербурга с 15 погибшими, ФСБ потребовала у руководства Telegram выдать ключи для дешифрования сообщений. Павел Дуров и его подчиненные отказались сделать это, в связи с чем Роскомнадзор потребовал через суд закрыть сайт. 13 апреля Таганский районный суд Москвы встал на сторону регулятора и принял решение о немедленной блокировке сервиса. Роскомнадзор начал блокировку, несмотря на то, что Telegram обжаловал решение. 

Отметим, что у Следственного комитета, несмотря ни на что, до сих пор остается свой телеграм-канал — неофициальное зеркало официального канала на tamtam. 

 


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