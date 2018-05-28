Госдума России потратит 7 млн на «исследование иностранного регулирования мессенджеров»

Аппарат Государственной думы ФС РФ ищет исполнителя исследования законодательства зарубежных стран по регулированию деятельности мессенджеров. На сайте госзакупок опубликованы условия конкурса на освоение 7 187 860 бюджетных рублей.

В обосновании трат сказано, что «обмен информацией с использованием сервисом обмена мгновенными сообщениями является очень распространенным, новым и прогрессивным способом общения более чем 89% населения Российской Федерации». А изучение иностранного опыта регулирования сферы целесообразно «для использования его положительных аспектов и, одновременно, недопущения повторения ошибок зарубежной правоприменительной практики». Для анализа Госдума выбрала 5 стран: Китай, Япония, США, Франция и Германия.

За 7 миллионов нужно будет не только собрать для отечественных законодателей информацию о работе иностранных коллег, но и побыть законодателем самому. А именно, «разработать предложения по совершенствованию российского законодательства и общественных отношений в области использования сервисов обмена мгновенными сообщениями», причём «с проектами текстов необходимых изменений».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 июня, итоги конкурса будут подведены 28 июня. Исследование должно быть завершено до 30 ноября 2018 года.

Официальные власти РФ регулярно напоминают о проблеме неподконтрольности мессенджеров для государства. На минувшем Петербургском экономическом форуме глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что создатели столь популярного, ныне запрещённого в России мессенджера Telegram «прячутся за живым щитом IT-корпораций», в то время как все последние террористические акции в стране координировались именно в этом мессенджере.