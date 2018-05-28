Паромный оператор Балтики Linda Line признан банкротом

Эстонская судоходная компания Linda Line Shipping OÜ решением суда признана банкротом. Об этом 28 мая сообщила эстонская национальная телерадиовещательная компания ERR.

Харьюский уездный суд признал Linda Line банкротом по заявлению самой компании. На 11 июня назначено собрание кредиторов, на котором будет представлен кризисный управляющий Ли Мюйрсоо.

Напомним, что Linda Line Shipping OÜ владеет компанией Lindaliin AS, которая была оператором катамарана, курсирующего между Хельсинки и Таллином. Их движение прекратилось еще в ноябре 2017 года. Большинство акций Linda Line Shipping OÜ принадлежит фирме Varsinais-Suomen Tukkutoimi, которая зарегистрирована в Финляндии.

На линии Хельсинки – Таллин оперируют также эстонская Tallink и финская Viking Line.