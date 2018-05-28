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28.05.2018 12:57

Смольный оштрафовал Пулково за самовольное устройство парковки

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга за прошедшую неделю начислила штрафов на сумму 10 миллионов 630 тысяч рублей, сообщает 28 мая пресс-служба ГАТИ. Крупные штрафы назначены за незаконное ограничение движения транспорта и нарушения в части культуры производства работ на объектах дорожного ремонта и ремонта инженерных сетей. 

Оштрафованы такие компании как ООО «Строительный альянс» (ограничение движения транспорта после истечения срока действия распоряжения на Аннинском шоссе, 500 тысяч рублей), ЗАО «Трест» (несоблюдения культуры производства работ при текущем ремонте Ждановской улицы, 110 тысяч рублей), ООО «Стройэнергоремонт» (неисправное и загрязненное состояние зон производства работ в посёлке Шушары, 300 тысяч рублей), ООО «Агроторг» (самовольное переоборудование фасада на Советской улице в Красном Селе, 80 тысяч рублей) и другие организации.

В частности, за самовольное производство работ, которые к тому же не отвечали требованиям безопасности (отсутствие ограждения и информационного щита), наказано ООО «Воздушные ворота северной столицы» – управляющая компания аэропорта Пулково. Заказчик провёл работы по устройству автостоянки на Пулковском шоссе, дом 41, литер А, и южнее дома 35 по Пулковскому шоссе, не получив ордер. Ему назначен штраф в размере 350 тысяч рублей. Более того, объекты, выполненные в рамках самовольных работ, в случае несоответствия городским планам могут быть снесены, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГАТИ. 

Напомним, 23 мая в аэропорту, точнее в 3 километрах от него, открылась первая очередь краткосрочной бесплатной стоянки – на нечётной стороне Пулковского шоссе после поста ДПС. 

Кроме того, за ненадлежащее состояние фасадов нежилых зданий начислено более 1 миллиона рублей штрафов. Нарушения касались ремонта, очистки и промывки домов. Среди нарушителей – ФГБОУ ВО СПБ «Государственный экономический университет».

24 мая начальник Государственной административно-технической инспекции Олег Зотов и глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин провели выездное совещание, посвящённое помывке фасадов нежилых зданий на территории района. Зотов отметил, что администрация Красногвардейского района выполняет требования по помывке в соответствии с установленными сроками.


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