Глава Якутии ушел в отставку в результате «осознанного решения»

Глава Якутии Егор Борисов на встрече с главными редакторами ведущих СМИ региона заявил, что уходит в отставку.

Об этом 28 мая сообщает портал «Ясия».

«Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий по собственному желанию, — сообщил Борисов. – Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе. Сегодня назрел тот момент в Якутии. Избран президент Российской Федерации на новый 6-летний срок. Поставлены абсолютно новые стратегические задачи на развитие страны. И республике нужен новый руководитель».

Егор Борисов подчеркнул, что выборы главы Якутии необходимо провести этой осенью, и высказал надежду, что президент поддержит предложенную регионом кандидатуру на освободившийся пост.

«Это не варяг», – сказал Борисов.

Напомним, что Егор Борисов занимал пост президента Республики Саха (Якутия) с 2010 по 2014 год. Затем был избран главой Республики Саха.

Сегодня стало известно, что в Якутии с фабрики АЛРОСА из-за пожара эвакуировали 550 человек.