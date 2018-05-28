Минздрав предложил повысить акциз на алкоголь и сигареты

Минздрав России предложил ввести ежегодную индексацию акцизов на крепкий алкоголь и сигареты.

Об этом 28 мая сообщили «Известия» со ссылкой на материалы Минфина. Ранее финансовое ведомство разработало поправки в Налоговый кодекс об акцизах на парфюмерные изделия. Минздрав предложил этим не ограничиваться и внести дополнительные поправки, устанавливающие ежегодное повышение акцизных ставок на алкоголь и сигареты с 2018 по 2020 год минимум на 10% и 20% соответственно. Но Минфин с этим не согласился.

Сейчас ставка акциза на крепкий алкоголь составляет 523 рубля за литр спирта. Она заморожена до 2020 года, затем ее должны увеличить на 4%, до 544 рублей. Акциз на сигареты — 2,1 тысячи рублей за 1000 штук. К 2021 году его поднимут трижды в общей сложности почти на 26%, до 2,6 тысячи рублей.