Воробьев решил переизбраться губернатором Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре 2018 года. Об этом в понедельник, 28 мая, сообщается на сайте регионального правительства.

«Девятого сентября состоятся выборы губернатора Московской области. Я иду на выборы, и в среду, 30 мая, состоятся внутрипартийные праймериз», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что на праймериз заявит о своей программе по развитию Московской области. «Стратегическая задача — сделать Подмосковье сильным, здоровым и чистым»,— подчеркнул он.

Напомним, что в марте текущего гогда в Волоколамске произошли народные волнения, жители выступили против мусорного полигона. 21 марта Андрей Воробьев прибыл на встречу с жителями Волоколамска, которые устроили стихийную акцию протеста в связи с выбросами свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово».В какой-то момент рядом с главой региона оказалась маленькая Таня, которая одним жестом показала, что может ждать областного губернатора. Позже Воробьев заявил о том, что десятилетняя школьница, которая стала звездой Рунета после этой встречи вместе с семьей отправится на экскурсию на предприятие по переработке мусора в Голландию.

Воробьев возглавил Подмосковье в сентябре 2013 года, в ходе выборов он набрал 78,94 процента голосов избирателей. С ноября 2012 года занимал должность временно исполняющего обязанности главы региона.