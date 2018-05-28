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28.05.2018 12:30

Втрое за год выросли расходы среднего бизнеса РФ, связанные с утечкой информации

 

Расходы среднего бизнеса, связанные с утечкой информации, составили 74 тысячи долларов, то есть возросли более чем в три раза по сравнению с 2017 годом (23 тысячи долларов), сообщает 28 мая «Лаборатория Касперского» по итогам собственного исследования. Крупному бизнесу проблемы хранения информации обошлись в 246 тысяч долларов, что на 2,5% превышает прошлогодний показатель (240 тысяч долларов).

Растут и потери бизнеса от атак на облачные сервисы, которыми сегодня всё активнее пользуются коммерсанты. По результатам исследования, 21% предприятий разного масштаба уже хранят данные в облаке, и 25% планируют его использовать в ближайший год. Инциденты, связанные с использованием публичных облачных хранилищ, в минувшие 12 месяцев обошлись среднему бизнесу в 65 тысяч долларов, а крупному – в 605 тысяч долларов.

На данный момент российский бизнес ежегодно уже тратит больше 1 миллиона долларов, и в ближайшие 3 года сумма увеличится ещё на 18%, считают эксперты «Лаборатории Касперского», т. к. IT-инфраструктура усложняется, и предприятия нуждаются в экспертных знаниях в сфере кибербезопасности.


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