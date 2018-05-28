Смертельное ДТП на М-10: минивэн разбился о стоящую фуру

Смертельное ДТП произошло 28 мая на автодороге М-10 Москва – Санкт-Петербург в Тверской области. Один человек погиб и пятеро попали в больницу.

Как сообщает областное УГИБДД на своей странице «ВКонтакте», 28 мая около 3:25 20-летний водитель минивэна «Тойота Эстима» превысил безопасную скорость и врезался в стоящий на попутной обочине «МАН» под управлением 37-летнего водителя.

На месте погиб 31-летний пассажир «Тойоты». Пострадали ещё четверо пассажиров (мужчины 23, 26, 41 и 51 года) и водитель.

СМИ писали о шести травмированных детях, однако эту информацию в ГИБДД не подтверждают.