Выдержать двойной удар

Второклассник Стас озорной, подвижный мальчик. Увлекался карате и даже мечтал пойти в танцевальную студию. Мечтал стать космонавтом, а потом режиссером. Но все мечты перечеркнула болезнь. Стасу приходится держать двойной удар – сначала у него обнаружили лимфому Беркитта, а затем диагностировали острый лейкоз. Сейчас мальчику необходимы препараты для поддерживающей терапии, чтобы продолжить лечение. Но покупать их нужно за свой счёт.

Благотворительный фонд «Здоровье и будущее детей» просит оказать помощь в сборе средств на дорогостоящие лекарства.

Стас Корольский, 9 лет.

Острый лейкоз Беркитта.

Требуются препараты для поддерживающей терапии. Стоимость 789230 руб.

История заболевания Стаса похожа на многие истории детей, у которых обнаружили это страшное заболевание: простуда, температура, несколько разных диагнозов, сменяющих друг друга, и наконец самый пугающий – лейкоз.

До болезни Стас занимался спортом, строил планы на будущее. Теперь у него осталась одна мечта – чтобы всё стало, как раньше, чтобы быть дома с папой, мамой и сестрой и не болеть.

В апреле этого года у него было обнаружено сразу два сложных заболевания. Первое – лимфома Беркитта, которой чаще всего болеют дети, и которая развивается очень быстро. При отсутствии грамотной и мощной терапии заболевание быстро прогрессирует, затрагивая буквально все органы и системы: мозг, лимфу, внутренне органы и приводит к летальному исходу.

К лимфоме присоединился острый лейкоз, а значит, мальчику приходится держать двойной удар. Вместе с ним удар держат папа и мама. Мама находится со Стасом в больнице все время, папа приходит при каждой возможности. Правда, после первого курса химии приходить запретили. У Стаса понизился иммунитет, любые раздражители могут вызвать недомогания, а восстановиться нужно как можно быстрее, чтобы сделать курс еще одного препарата, который не пропустит лимфому вверх – сейчас она пока только в нижних конечностях.

Но папа все равно приходит. Например, с блинчиками, которые сын любит больше всего. Сейчас Стас плохо ест, теряет вес, но поесть папины блинчики, даже без аппетита, – это святое. Еще папа привез ему в больницу целый набор кепок с монстрами и коробку карандашей.

«Говорят, что болячки нужно рисовать и побеждать их на бумаге, – рассказывает отец мальчика. – Я сыну каждый день говорю: давай, рисуй этих монстров и как ты с ними борешься! Мы победим!»

Но Стасу сложно рисовать без папы. Папа – его лучший друг. Они вместе ходили по музеям, ездили на Дорогу жизни, папа много рассказывал ему про войну и фашизм, а еще они вместе проходили квесты по Толкиену, постоянно «зависали» в мастерской, где работает папа и где делают витражи и лепнины, и Стас, конечно же, хочет быть, как папа. А папа хочет только одного – чтобы его сын выздоровел.

Впереди еще как минимум четыре курса химиотерапии, между ними восстановительная терапия и дополнительные препараты, блокирующие развитие лимфомы. В больнице этих лекарств нет – их выделяют в очень ограниченных количествах по квотам, но они так же необходимы, как и препараты для непосредственно лечения лейкоза. Во время химиотерапии дети практически полностью лишаются иммунитета, и любая инфекция может стать смертельной.

Стасу необходимо четыре лекарственных препарата: «Пентаглобин» 10 флаконов, «Меронем» 10 флаконов, «Амбизом» 3 упаковки и «Октагам» 10 флаконов. Общая стоимость лекарств – 789230 рублей. У родителей Стаса таких нет, поэтому они были вынуждены обратиться за помощью к неравнодушным людям.

О том, как помочь Стасу, можно узнать на сайте БФ «Здоровье и будущее детей» – http://chf-fund.spb.ru/sdelat-pozhertvovanie/.

Страница Стаса – http://chf-fund.spb.ru/deti-im-nuzhna-pomoshch/stas-korol-skii/.