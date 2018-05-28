Защита Lamborghini от турецкого внимания попала на видео

Будущий стоматолог, расплатившийся сломанной челюстью за внимание к чужому Lamborghini, недооценил степень тактильности своего общения с машиной в центре Петербурга. Камеры зафиксировали, как студент пал жертвой сначала люксовой иномарки, а потом и её владельца.

В распоряжении «Фонтанки» 28 мая оказалась видеозапись эпизода с Lamborghini, который произошёл на улице Рубинштейна восемь дней назад. Приметная машина настолько пленила 22-летнего студента из Турции и его товарища, что случайным касанием во время перекура дело не ограничилось. Камеры отметили все приставания к камуфлированной красавице, в том числе падение на капот.

«Интимную близость» прервал официант, окрикнувший молодых людей из соседнего заведения. Что именно было сказано, осталось за кадром, но от капота пришлось оторваться. Подоспевший владелец попытался было ухватить облапавшего Lamborghini за руки, но не преуспел. Препирательство быстро переросло в расправу, и покусившегося на чужое снова едва не уложили на так понравившийся капот.

Результатом разборки стала сломанная челюсть будущего стоматолога. Ранее «Фонтанка» писала, что свою близость к «итальянцу» он описал как случайное касание локтем и попросил отыскать и наказать распустившего руки автовладельца. Впрочем, судя по странице «ВКонтакте», перед роскошью студенту устоять особенно трудно.