Ким Чен Ын перед встречей с Трампом отправил в Пекин «дворецкого»

Лидер Северной Кореи все-таки готовится к саммиту с президентом США Дональдом Трапом в Сингапуре.

Как передает 28 мая «Лента.ру» со ссылкой на южнокорейское агентство Ёнхап 28 мая, ближайший помощник Ким Чен Ына, которого негласно называют «дворецким» корейского лидера, прилетел в Пекин. Во второй половине дня делегация Северной Кореи во главе с «дворецким» Ким Чхан Соном отправится на место проведения саммита, чтобы решить вопросы логистики и безопасности.

Делегация Соединенных Штатов во главе с заместителем начальника штаба Белого дома Джо Хагином отправится в Сингапур через Японию. Встреча двух сторон состоится 29 мая.

Напомним, что 24 мая президент США Дональд Трамп неожиданно отказался от встречи с Ким Чен Ыном по причине «открытой враждебности», высказанной лично лидером КНДР в адрес Вашингтона. Пхеньян выразил свои сожаления, и двумя днями позже Трамп возобновил подготовку к саммиту.

Напомним, 27 апреля прошли переговоры между лидерам Северной и Южной Кореи. По их итогам Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин заявили, что войны между их странами больше не будет.