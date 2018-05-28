Лишивший таможенников 17 млн бизнесмен в Петербурге отделался условным сроком

Четыре года условно получил гендиректор ООО «ЖелДорСтрой» за присвоение 17 миллионов рублей, принадлежащих Северо-Западному таможенному управлению. Юрий Поляк признан виновным в присвоении в особо крупном размере.

Как сообщает 28 мая пресс-служба судов Петербурга, фирма Поляка выиграла контракт на реконструкцию котельной и гаража-стоянки объекта, принадлежащего Северо-Западному таможенному управлению. Речь идет о пансионате «Белое солнце» на Приморском шоссе, 511, в Зеленогорске. С декабря 2011 по декабрь 2013 года на счет компании было переведено 48 миллионов рублей аванса, при этом на 17 миллионов работы сделаны не были. Эти деньги руководитель «ЖелДорСтроя», как было доказано судом, вывел и потратил на личные цели. Работы по контракту завершены не были, а теперь уже бывший владелец компании спустя четыре года оказался фигурантом уголовного дела. Суд назначил ему 4 года условно с испытательным сроком в три года. За СЗТУ остается право на гражданский иск о взыскании причиненного ущерба.