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28.05.2018 12:02

Лишивший таможенников 17 млн бизнесмен в Петербурге отделался условным сроком

Четыре года условно получил гендиректор ООО «ЖелДорСтрой» за присвоение  17 миллионов рублей, принадлежащих Северо-Западному таможенному управлению. Юрий Поляк признан виновным в присвоении в особо крупном размере.

Как сообщает 28 мая пресс-служба судов Петербурга, фирма Поляка выиграла контракт на реконструкцию котельной и гаража-стоянки объекта, принадлежащего Северо-Западному таможенному управлению. Речь идет о пансионате «Белое солнце» на Приморском шоссе, 511, в Зеленогорске. С декабря 2011 по декабрь 2013 года на счет компании было переведено 48 миллионов рублей аванса, при этом на 17 миллионов работы сделаны не были. Эти деньги руководитель «ЖелДорСтроя», как было доказано судом, вывел и потратил на личные цели. Работы по контракту завершены не были, а теперь уже бывший владелец компании спустя четыре года оказался фигурантом уголовного дела. Суд назначил ему 4 года условно с испытательным сроком в три года. За СЗТУ остается право на гражданский иск о взыскании причиненного ущерба. 

 


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25.05.2018 17:16
Банк «Санкт-Петербург» направил на выплату дивидендов 20% прибыли
24 мая 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в 2017 году
ГК «Эталон»
21.05.2018 11:26
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17 мая в рамках Петербургского Международного Юридического Форума (ПМЮФ) – уникальной международной площадки, объединяющей ведущих специалистов в области права, состоялась дискуссионная сессия ДОМ.РФ, посвященная новым тенденциям финансирования жилищного строительства и ипотечного кредитования
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