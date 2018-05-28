Еще
12:30 28.05.2018
Пришлите свою новость!
12:24
Смертельное ДТП на М-10: минивэн разбился о стоящую фуру
12:11
Ким Чен Ын перед встречей с Трампом отправил в Пекин «дворецкого»
12:02
Лишивший таможенников 17 млн бизнесмен в Петербурге отделался условным сроком
11:57
Слоны получили спецприз петербургского фестиваля циркового искусства
11:52
Пожары в Петербурге: массовый на платной стоянке и полыхающая хлебовозка
11:40
Жирков: Нового контракта с "Зенитом" нет
11:38
Трамвай сошел с рельсов на Петроградской стороне и затянул под себя «Тойоту»
11:24
В Москве приземлился самолёт с отломившимся шасси
11:13
Финны верят в рост экономики
11:09
После ПМЭФ Полтавченко ушел в отпуск
11:03
Андрей Мушкарёв уволен с поста главы комитета по туризму
11:01
Петербуржцу дали условно за аферу с НДС на 252 млн и тут же амнистировали
10:59
На Кубе эвакуируют население из-за шторма «Альберто»
10:42
Из-за торговли людьми Финляндии не хватает сборщиков ягод
10:34
Герой Труда осуждена за аферу с миллионами банка «Советский»
10:30
СМИ: Правительство хочет повысить НДС до 20 процентов
10:18
Выстрел из пневматики ранил подростка в центре Петербурга
10:13
Канцлер Австрии пожаловался на ненадёжность США
09:59
В Якутии с фабрики АЛРОСА из-за пожара эвакуировали 550 человек
09:55
Разыскиваемого за религиозный экстремизм задержали в Петербурге
09:36
Авария перегородила набережную Фонтанки
09:34
Владельцы транспондеров получат дополнительные скидки на ЗСД
09:18
Страховщика сотрудников МВД лишили лицензии
09:11
В Пушкине нашли немецкие гранаты и винтовку Мосина
09:07
СМИ: Попавшая под санкции En+ попросила повысить тарифы для населения
08:47
В Крестовке нашли утопленника с разбитым лицом
08:41
СМИ: Миллиардер Борис Минц переехал с семьей в Лондон
08:32
На Жака Дюкло ребенок упал в пруд, на Авиаконструкторов — выпил средство для розжига
08:20
На Ангаре затонул теплоход
08:09
ФСБ предупредила об украинских диверсантах в Ростове и Крыму
08:00
Польша предложила США 2 миллиарда долларов, чтобы создать военную базу
01:17
В Большом театре кукол откроют «Минотаврум»
01:01
Лев Лурье объяснит, в чем Петербург – немножко Таганрог
27/05
315-й День города завершился фейерверком
27/05
На Кленовой аллее стартовал световой мотопробег
27/05
На Манежной площади горят файеры: выступает «Алиса»
27/05
Китай обвинил США во вторжении в свои воды
27/05
Федерация космонавтики проложит "Звездный путь" из Петропавловки на Байконур
27/05
СМИ: Делегация США прибыла в КНДР для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына
27/05
Пьяный вандал в Челябинске поджег венки на мемориале Защитникам Отечества
27/05
«Полтаву» спустили на воду под колокольный звон и шампанское
27/05
СМИ: Участники ПМЭФ съели почти 100 тонн продуктов
27/05
Площадь Островского закрыли для всех
27/05
В Петербурге барабанщики побили рекорд
27/05
Большой велопарад на День города собрал 18 тысяч человек
27/05
Двое сотрудников СБУ погибли в Донбассе
27/05
На Украине установили мировой рекорд по количеству людей, которые влезли в один «Запорожец»
27/05
Мост глупости в День города тоже отмечает юбилей. Поймана 150-я «Газель»
27/05
В Пушкине сгорел балкон жилого дома
27/05
Слонов в центре Петербурга перепутали с Путиным
27/05
На юге Петербурга скверы атакуют гусеницы
27/05
Слоны, «Бал национальностей» и шествие «Альтернативы» перекрывают движение в центре Петербурга
27/05
Полтавченко и Фурсенко проигнорировали открытие мемориальной доски основателю российского футбола
27/05
Минобороны: От обстрела боевиков в Сирии погибли четверо россиян
27/05
На Большом велопараде замечены зомби и пираты
27/05
Сбой электроэнергии оставил гостей ПМЭФ без багажа
27/05
Якунин: Только всемирная катастрофа отменит санкции
27/05
«Грачонок» встал на боевое дежурство в Средиземном море
27/05
Медведев: Жизнь современного человека не представить без химической продукции
27/05
Фанатам «Зенита» назвали имя нового главного тренера и позвали на встречу с ним
27/05
Канатоходец Расул Абакаров рассказал, как шел над Дворцовым мостом
27/05
В Кремле объявили, когда пройдет прямая линия с Путиным
27/05
По Невскому в честь Дня города пройдут люди, барабаны и слоны
27/05
Нейробиолог научит ускорять работу мозга и расскажет о разработках Илона Маска
27/05
На опенэйре «Окна Открой» сыграют «Ария», «Пилот», «25/17»
27/05
Над петербуржцами поставят психологический эксперимент
27/05
Велосипедисты отпразднуют день города большим велопарадом
27/05
Канатоходец Расул Абакаров перешёл через разведённый Дворцовый мост
26/05
Чулпан Хаматова станет «Доктором Лизой» в биографическом фильме
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
28.05.2018 11:52

Пожары в Петербурге: массовый на платной стоянке и полыхающая хлебовозка

Несколько автомобилей тушили в Санкт-Петербурге за последние часы. Любопытно, что все это случилось рядом – в Невском районе и прилегающем к нему Кудрово. 

В настоящее время в Кудрово горит грузовик, перевозящий хлеб, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». 

Пожары в Петербурге: массовый на платной стоянке и полыхающая хлебовозка

По информации городского ГУ МЧС, 28 мая в 2:06 в службу «01» поступил вызов во 2-й Рабфаковский переулок, 4. Там у легкового «Хёндэ» горел моторный отсек. Один пожарный расчёт ликвидировал возгорание в 2:27.

Около 3 часов загорелись три легковых автомобиля на Октябрьской набережной, у дома 124, корпус 4. Их тушили два расчёта (девять человек) больше часа – до 4:18. По словам очевидцев, это случилось на платной автостоянке. 

Пожары в Петербурге: массовый на платной стоянке и полыхающая хлебовозка

 

 

 

И даже предыдущий автомобильный пожар, произошедший вчера днём, тоже был в Невском районе. На проспекте Большевиков, 10, огонь уничтожил легковую «Дэу».


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00

Россияне полюбили китайские кроссоверы

Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20

Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом

Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00

Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор

Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Смертельное ДТП на М-10: минивэн разбился о стоящую фуру
Лишивший таможенников 17 млн бизнесмен в Петербурге отделался условным сроком
Пожары в Петербурге: массовый на платной стоянке и полыхающая хлебовозка
Трамвай сошел с рельсов на Петроградской стороне и затянул под себя «Тойоту»
В Москве приземлился самолёт с отломившимся шасси
Петербуржцу дали условно за аферу с НДС на 252 млн и тут же амнистировали
На Кубе эвакуируют население из-за шторма «Альберто»
Герой Труда осуждена за аферу с миллионами банка «Советский»
Выстрел из пневматики ранил подростка в центре Петербурга
В Якутии с фабрики АЛРОСА из-за пожара эвакуировали 550 человек
Как СОБР Росгвардии поймал гранату влюбленного, но невменяемого петербуржца
Дегустатора могли закопать за обнал
Театр не закрывается, но тошнит
Наркобизнес измен не прощает
Музейная доля Пирумова
Перед ЧМ-2018 шантажисты пошли по хостелам и барам
Дело энергетиков
Неслабые заначки Ростехнадзора
Пьяный командир ВДВ в День Победы отдал приказ штурмовать ресторан
Миллион евро за шефа «Воентелекома»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Она ударила Дали тапком по голове»

Илья Трусов/"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» показывает концерт «Алисы» со всех сторон

В Петербурге барабанщики побили рекорд

Новости компаний
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00
Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор
Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Платформа ОФД
25.04.2018 08:00
Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы
«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
24.04.2018 17:00
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
20.04.2018 17:50
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
17.04.2018 08:00
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
22.03.2018 16:27
Магнит на счетчике обошелся потребителю МРСК Северо-Запада в 45 тысяч рублей
Специалисты филиала «Архэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии
Магазин "Кей"
21.03.2018 10:00
Новые iPhone: эксперты КЕЙ делятся своими прогнозами на март 2018
Для фанатов продукции Apple год начался удачно, была выпущена смарт-колонка, которая позволила компании войти в новый для себя сегмент и подарить пользователям качественную портативную акустику со встроенной помощницей. Чего еще ожидать в марте 2018 года от Apple? Разбираемся вместе с экспертами КЕЙ
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
13.03.2018 19:29
Две пассажирки напали на работников «Аэрофлота». Им грозят уголовные дела
Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.