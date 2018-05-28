Пожары в Петербурге: массовый на платной стоянке и полыхающая хлебовозка

Несколько автомобилей тушили в Санкт-Петербурге за последние часы. Любопытно, что все это случилось рядом – в Невском районе и прилегающем к нему Кудрово.

В настоящее время в Кудрово горит грузовик, перевозящий хлеб, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По информации городского ГУ МЧС, 28 мая в 2:06 в службу «01» поступил вызов во 2-й Рабфаковский переулок, 4. Там у легкового «Хёндэ» горел моторный отсек. Один пожарный расчёт ликвидировал возгорание в 2:27.

Около 3 часов загорелись три легковых автомобиля на Октябрьской набережной, у дома 124, корпус 4. Их тушили два расчёта (девять человек) больше часа – до 4:18. По словам очевидцев, это случилось на платной автостоянке.

И даже предыдущий автомобильный пожар, произошедший вчера днём, тоже был в Невском районе. На проспекте Большевиков, 10, огонь уничтожил легковую «Дэу».