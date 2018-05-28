Всё, что вы пропустили, пока праздновали День города

За размахом, с которым Петербург праздновал свое 315-летие, трудно было угнаться в одиночку. Предлагаем посмотреть, что вы пропустили.

День рождения любимого города прошёл, как и положено, с шиком – с живыми слонами, нестареющим Константином Кинчевым и группой «Алиса», салютом в центре города. Как это было, мы следили онлайн, в том числе под бой тысячи барабанщиков, что стало новым российским рекордом.

Одним из главных подарков городу под управлением Георгия Полтавченко стала точная копия легендарной «Полтавы». И корабль снова станет военной единицей, правда, только музейной, надеется главком ВМФ России Владимир Королев.

Культурная составляющая слёта уважаемых лиц в дорогих костюмах не обошлась без скандала. Жители Петербурга вызвали полицию на концерт Шнурова в рамках ПМЭФ. Сам правдоруб отбивается от уговоров помириться с женой Матильдой, с которой решил развестись, о чём самоназванный «и.о. БГ» переживает.

Настоящий БГ не унывает. Он пел бесплатно и без полиции, что засвидетельствовали, сидя у его ног, музыкальный критик Артемий Троицкий и наш культурный обозреватель.

И всё же главным героем стал канатоходец Расул Абакаров, который перешёл с одного крыла Дворцового моста на другое и рассказал «Фонтанке», как родилась идея совершить такой трюк.

Следили мы и за главным книжным событием года – премией «Нацбест», победителем которой стал Алексей Сальников. Тот самый, с публикации фрагментов книги которого «Фонтанка» ещё месяц назад начинала знакомить вас с актуальной литературой. Вывод для будущих соискателей премии очевиден. Будь первым на страницах «Фонтанки» – будешь первым в шорт-листах.

И всё же форум. Как чиновники и капитал будут менять привычную жизнь города, можно оценить на примере общественного транспорта, ведь сразу несколько давно обещанных транспортных проектов доехали до соглашений. Вновь руки дошли и до уникальных водных артерий Петербурга. Смольный санкционировал строительство нового речного вокзала. И корабельный бизнес – это далеко не только городская среда. Северный морской путь всего за 7 лет должен в 10 раз увеличить грузопотоки. Правительство РФ готово отдать на это 20 млрд рублей.

Однако ещё есть сильные мира сего, которые не гнушаются отвечать на вопросы прессы. Среди них известные дети известных отцов Игорь Чайка и Андрей Якунин, отец русского ЕГЭ, советник Путина Андрей Фурсенко, бессменный шеф предвыборных штабов того же президента, ректор Горного университета Владимир Ливтиненко, бизнес-омбудсмен Борис Титов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, действующий и бывший смольнинские вице-губернаторы Игорь Албин и Михаил Осеевский.

До мундиаля остаётся 2,5 недели, а указатели для иностранных болельщиков уже в некондиционном состоянии. На лечение этой болезни есть неделя.