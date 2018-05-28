Жирков: Нового контракта с "Зенитом" нет

Защитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков сказал, что у него нет информации о том, будет ли Сергей Семак назначен на пост главного тренера питерцев. Также он отметил, что на данный момент нет ясности в вопросе того, предложит ли клуб новый контракт. Нынешнее соглашение 34-летнего футболиста с сине-бело-голубыми было рассчитано до конца сезона-2017/18.

В интервью «Спорт-Экспрессу», опубликованном 28 мая, он согласился с мнением журналистов о том, что Семака считают чуть ли не первым кандидатом на пост главного тренера "Зенита". "И болельщики на матче со СКА его фамилию скандировали", – отметил Жирков. Но не знает, поможет ли ему это обстоятельство остаться в клубе.

"Пока вообще не знаю, что у меня с "Зенитом". И по поводу назначения нового тренера тоже не знаю. Читаю разные сайты и издания – уже запутался, не понимаю, что происходит", – заявил полузащитник.

– Нынешний контракт только что закончился. Новое предложение поступило?

– Ничего не было. Зимой на сборах Оресте Чинквини подошел и сказал, что будем разговаривать насчет продления контракта. Но потом все затихло.

– Когда все должно решиться?

– Думаю, до чемпионата мира.

Напомним, Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года. За это время он стал обладателем Кубка и Суперкубка России. В составе питерского клуба провел 67 матчей, забив 2 мяча.