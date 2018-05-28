В Москве приземлился самолёт с отломившимся шасси

Летевший из Магнитогорска лайнер авиакомпании «ЮТэйр» потерял стойку шасси. Самолёт удалось посадить в московском Внуково штатно.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании, проблему со стойкой шасси у Boeing 737-500 обнаружили при приземлении в московском аэропорту утром 28 мая. Несмотря на то, что у самолёта с левой стороны отсутствовало колесо и часть стойки, посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал.

«Комиссия UTair проводит расследование причин случившегося», – уточнил перевозчик.

По данным FlightRadar24, лайнер приземлился во Внуково в 07:18, в соответствии с расписанием. Самолёт с бортовым номером VQ-BJU совершил первый вылет в июле 1997 года. В эксплуатации авиакомпании «ЮТэйр» он находится почти шесть с половиной лет.