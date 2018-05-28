Полет. Стиль. Спорт – новая уникальная ливрея «России»

28 мая в парк авиакомпании «Россия» с покрасочных работ прибыло воздушное судно Airbus A319 VQ-BCP «Ростов-на-Дону» в новой эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту.

Россия в 2018 году – место проведения спортивных состязаний международного масштаба. С начала года прошли чемпионаты Европы по фигурному катанию в Москве и по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Коломне. В мае подошел к завершению чемпионат Европы по борьбе, и совсем скоро – в июне – начнется главное мировое футбольное событие года которое будет проходить сразу на 11 российских футбольных аренах.

С целью поддержки российских спортсменов и сборных, укрепления сплоченности болельщиков, спортивного духа и ценностей активного образа жизни, авиакомпания представила проект новой уникальной ливреи, которая –наряду с уже завоевавшим популярность «Зенитолетом» – была реализована на одном из воздушных судов флота Airbus A319 «России». В качестве основных элементов специальной «спортивной» ливреи выбраны стилизованные образы и атрибутика, представляющие четыре спортивных вида – футбол, хоккей, художественная гимнастика и фигурное катание, которые объединили в себе, помимо зимне-летней разновидности, также командные и индивидуальные виды спорта, являющиеся одними из наиболее любимых российской аудиторией болельщиков. Все элементы изображения стилизованы путем полигональной графики, перекликающейся со стилистикой ливреи «Зенитолета», и гармонично интегрированы в фирменную узнаваемую ливрею авиакомпании – для создания единого эффекта движения и полета.

Как назвать самолет, в ближайшее время решат пассажиры. Авиакомпания «Россия» в рамках своей официальной страницы в Instagram объявляет творческий конкурс на лучшее название самолета в спортивной ливрее.

Появление нового арт-самолета во флоте авиакомпании будет сопровождать спортивный стиль летнего рекламного имиджа «России», представленного в основных аэропортах страны, из которых авиакомпания осуществляет программу полетов по более чем 130 направлениям в рамках летнего расписания этого года.

Успешный опыт работы авиакомпании «Россия» со сборной РФ по фигурному катанию, а также с такими хоккейными командами как «СКА», «Спартак», «Ак Барс» и «Локомотив» по части чартерных перевозок показывает, что авиакомпания пользуется популярностью в равной степени как у своих пассажиров, так и у спортивных коллективов, требовательно относящихся к соблюдению спортивного режима и специальных условий даже во время перелетов.

С июля 2014 года «Россия» является партнером и официальным перевозчиком футбольного клуба «Зенит», а легендарный Airbus A319 с бортовым номером VQ-BAS – «Зенитолет» – стал первым воздушным судном, раскрашенным в цвета российского футбольного клуба. С момента презентации в ноябре 2014 года он завоевал широкую популярность среди футбольных фанатов и авиапутешественников.

Воздушное судно Airbus A319 VQ-BCP «Ростов-на-Дону», получившее новую уникальную ливрею, имеет стандартную для данного типа двуклассную компоновку, рассчитанную на размещение 128 пассажиров: 8 мест для класса бизнес и 120 в салоне класса эконом. Спортивный крылатый красавец призван вдохновлять наших спортсменов, болельщиков и всех пассажиров на новые высоты и достижения в спорте и активной жизни, наполненной красотой, движением и, безусловно, полетом.

Креативная концепция, дизайн и творческое воплощение проекта разработаны и реализованы специалистами авиакомпании.