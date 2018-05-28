Трамвай сошел с рельсов на Петроградской стороне и затянул под себя «Тойоту»

Трамвай сошел с рельсов на Петроградской стороне в Петербурге утром 28 мая.

Как стало известно «Фонтанке», авария произошла у дома №7 по улице Льва Толстого. По предварительной информации, трамвай маршрута №40 занесло на повороте, он сошел с рельсов, затянул под себя ехавшую в попутном направлении Toyota Camry и врезался в столб. У состава вывернуло колесную пару.

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» подтвердили факт инцидента с трамваем 40-го маршрута, следовавшим от Тихорецкого проспекта. Сход второй тележки зафиксирован в 11:05. ГИБДД и аварийная ремонтная бригада предприятия находятся на месте. Вагон вернут на пути и отбуксируют в депо.

Несмотря на то, что машинам приходится объезжать место ДТП по трамвайным путям, движение остаётся в пределах нормы (улица Льва Толстого в целом не очень загружена). Самый сильный затор наблюдается на участке улицы Льва Толстого от Каменноостровского проспекта до Петропавловской улицы. Впрочем, здесь нередко бывает плотно: поток держит светофор.

Судя по фотографиям, автомобиль был припаркован (если он был припаркован, а не двигался) в зоне запрета парковки.