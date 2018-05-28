После ПМЭФ Полтавченко ушел в отпуск

Губернатор Георгий Полтавченко ушел в отпуск. Об этом сообщает в твиттере его пресс-секретарь Андрей Кибитов.

"Губернатор СПб Г. Полтавченко находится в отпуске с 28 мая по 2 июня 2018 года", – написал Кибитов. Он отметил, что исполнять обязанности на время отпуска губернатора будет его заместитель – вице-губернатор Александр Говорунов.

Напомним, что в Петербурге с 24 по 26 мая проходил Международный экономический форум. Итогами его проведения остался доволен Владимир Путин. "Он ответил, что замечаний нет, молодцы", – рассказал Полтавченко в последний день работы форума.