В Петербурге Андрей Мушкарёв уволен с поста главы комитета по туризму. Как сообщил «Фонтанке» сам чиновник, новость о своей отставке он получил утром 28 мая от отдела кадров Смольного.

«Руководство города приняло решение, что для развития города в моих услугах не нуждается», – прокомментировал он.

По словам Андрея Мушкарёва, известие об отставке стало для него полной неожиданностью. «И форум прошел удачно, с точки зрения туризма, много всего подписано, и празднование 315-летия Петербурга. Поэтому я был крайне удивлен», – сказал он. Причин увольнения, по словам чиновника, ему не сообщили. «Ни первое, ни второе лицо города не удостоили меня чести об этом сказать», – добавил он.

Андрей Мушкарёв выразил сожаление, что не успеет завершить все проекты на своем посту. «Обидно, что нельзя продолжать развивать любимый город», – добавил он.

Пресс-служба губернатора Петербурга на момент публикации не ответила на запрос «Фонтанки». Связаться с вице-губернатором Олегом Марковым, курирующим комитет по туризму, пока не удалось.

Нана Гвичия пока исполняет обязанности главы комитета, сообщили в Смольном. Она была заместителем Андрея Мушкарёва.

Андрей Мушкарёв проработал в должности главы комитета по развитию туризма чуть менее двух лет и был первым руководителем этого ведомства, пришедшим в Смольный из бизнеса. Ранее он работал директором по маркетингу в паромной компании St. Peter Line, а также занимал должность генерального директора транспортно-туристических компаний ЗАО «Интерконтиненталь марин» и ЗАО «Инфлот трэвэл сервис», был руководителем офиса VisitRussia в Хельсинки.