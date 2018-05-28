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28.05.2018 11:03

Андрей Мушкарёв уволен с поста главы комитета по туризму

В Петербурге Андрей Мушкарёв уволен с поста главы комитета по туризму.  Как сообщил «Фонтанке» сам чиновник, новость о своей отставке он получил утром 28 мая от отдела кадров Смольного.

«Руководство города приняло решение, что для развития города в моих услугах не нуждается», – прокомментировал он.

По словам Андрея Мушкарёва, известие об отставке  стало для него полной неожиданностью. «И форум прошел удачно, с точки зрения туризма, много всего подписано, и празднование 315-летия Петербурга. Поэтому я был крайне удивлен», – сказал он. Причин увольнения, по словам чиновника, ему не сообщили. «Ни первое, ни второе лицо города не удостоили меня чести об этом сказать», – добавил он.

Андрей Мушкарёв выразил сожаление, что не успеет завершить все проекты на своем посту. «Обидно, что нельзя продолжать развивать любимый город», – добавил он.

Пресс-служба губернатора Петербурга на момент публикации не ответила на запрос «Фонтанки». Связаться с вице-губернатором Олегом Марковым, курирующим комитет по туризму, пока не удалось.

Нана Гвичия пока исполняет обязанности главы комитета, сообщили в Смольном. Она была заместителем Андрея Мушкарёва.

Андрей Мушкарёв проработал в должности главы комитета по развитию туризма чуть менее двух лет и был первым руководителем этого ведомства, пришедшим в Смольный из бизнеса. Ранее он работал директором по маркетингу в паромной компании St. Peter Line, а также занимал должность генерального директора транспортно-туристических компаний ЗАО «Интерконтиненталь марин» и ЗАО «Инфлот трэвэл сервис», был руководителем офиса VisitRussia в Хельсинки.


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